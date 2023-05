Na tarde de quinta-feira, 11, as equipes da Associação de Basquete de Vilhena (ASBAVI) embarcaram no aeroporto de Vilhena com destino a Uberlândia, Minas Gerais, onde participarão do Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete Sub-15, Sub-18 e Sub-23.

O torneio contará com a presença de grandes clubes do país, como Flamengo, Botafogo e Minas Tênis, e terá a participação de 18 equipes na categoria sub-15, 23 equipes no sub-18 e 19 equipes no sub-23.

O coordenador do projeto de basquete da ASBAVI, Siverlô Meireles, destacou que o principal objetivo da organização é proporcionar experiências únicas na vida desses jovens, que ajudarão na construção de suas personalidades.

“O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social. Através do basquete, estamos contribuindo para o desenvolvimento físico e emocional dos nossos atletas, além de ensinar valores importantes como disciplina, trabalho em equipe e respeito ao próximo”, afirmou.

Os jogos iniciaram no dia 12, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do YouTube do Praia Clube e na CBB TV. A ASBAVI terá a oportunidade de tornar conhecido seu basquete e representar a cidade de Vilhena em uma das principais competições de basquete do país.

A ASBAVI é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com crianças e adolescentes da rede escolar do município de Vilhena forma gratuita para estudantes da rede pública.

O projeto conta também com transporte de van gratuito nas terças e quintas-feiras para crianças de 8 a 14 anos da rede publica.

Mais informações no site asbavi.com.br.

ASBAVI agradece o apoio da Sicoob Credisul, Prefeitura, Câmara de Vereadores e CMDCA de Vilhena.

Além dos demais parceiros que contribuem de alguma forma disponibilizando seus espaços para o desenvolvimento do projeto.