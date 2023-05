A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), informa que os exames realizados no Laboratório Municipal estão sendo oferecidos sem a necessidade de agendamento prévio.

Mariana Neves, coordenadora da unidade, esclareceu que, a partir de agora, os pacientes, com solicitação médica do setor público para exames, documento de identidade e cartão do SUS, podem comparecer diretamente ao laboratório durante o horário de atendimento, pois serão atendidos por ordem de chegada.

O laboratório funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Aqueles que precisarem fazer exames em jejum devem chegar ao laboratório sem ter se alimentado. Recentemente, o Laboratório Municipal também implementou a disponibilização dos resultados dos exames pela internet, através do link: https://bit.ly/ExamesRetirada.

Após a coleta dos exames, o paciente receberá um protocolo com informações para retirar os resultados online. Ao acessar o site, o usuário deve preencher corretamente três campos com os dados fornecidos no documento. Em seguida, uma lista com todos os exames realizados será exibida, dando ao paciente a opção de visualizar ou imprimir os resultados.

A população também pode acessar a página de consulta através da leitura do QR Code disponível no protocolo. Basta posicionar a câmera do celular sobre o código e escaneá-lo para ser redirecionado automaticamente.

Para aqueles que preferem obter os resultados em formato impresso, a equipe do Laboratório Municipal continuará disponibilizando essa opção.