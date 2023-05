Mais uma vez Vilhena será palco de um super espetáculo, o evento “Violada Prime” apresenta show nacional com o cantor Manutti, no dia 07 de junho, véspera de feriado, horário e local ainda será divulgado.

Você é nosso convidado especial para curtir muito modão, o evento será exclusivo para 400 pessoas, e já estão a venda os ingressos promocionais sendo, camarote individual com um mega open bar, por R$ 99,99, e front stage no valor de R$ 69,99.

Pontos de venda: Delimas, Boteco Major, Hermes Multimarcas, Tereré & Cia e Douglas iPhone.

BIOGRAFIA:

Nascido no interior de São Paulo, criado em uma fazenda na cidade de Rio Brilhante-MS, a música sempre esteve presente em sua casa. De The Beatles a Almir Sater. Seus primeiros acordes no violão foram em cima das polcas paraguaias. Os ponteios na viola caipira mostravam o caminho. Após sua ida para Campo Grande, conheceu músicos e violadas locais. Na faculdade, com a dupla Rui Neto e Manutti vieram os primeiros trabalhos muito bem inseridos e propagados pela comunidade acadêmica.

Em 2015, já solo, Manutti lançou seu novo trabalho intitulado “Voltei no Jogo” autoexplicativo, ousado e objetivo. São composições próprias e parcerias que permeiam as letras que contam histórias e retratam de um jeito direto, a sua personalidade e vivência no campo.

Com a curiosidade que se formou em volta do timbre, da imagem forte do artista, do sucesso, Outro Gole e da releitura da música, O astronauta de mármore, expoente do rock and roll nacional. Em pouco menos de dois meses, as principais rádios do segmento nos Estados de SP, PR, MT e MS já emplacavam, os primeiros lugares em suas playlists.

Com toda a aceitação do CD “Voltei no Jogo”, o empresário e produtor musical, Flávio Guedes, seguiu naturalmente o desejo de lançar algo maior para o público. A gravação do primeiro DVD “All In – AO VIVO em Campo Grande” foi realizado no dia 5 de julho de 2016 e contou com participações de Jads & Jadson, Bruno & Barretto e João Carreiro, o elenco considerado pelos críticos da música sertaneja brasileira como o time mais bruto da atualidade. Agradando completamente o público mais apaixonado pela música sertaneja de raíz.

>>>>>>>>>>> Veja o clip >>>>>>>>>>>>>

https://