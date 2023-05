A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) informa que haverá uma redução nos pedidos para a emissão de RGs em Vilhena.

A medida foi tomada devido a uma decisão do Governo de Rondônia, que reduziu pela metade a quantidade de cédulas disponíveis para o município.

De acordo com a Semas, a partir do dia 19 de junho, o atendimento será limitado a 10 pessoas por dia.

O agendamento disponibilizará 40 vagas semanalmente, sendo 10 pessoas atendidas de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, o atendimento será destinado a pessoas com prioridades.

A pasta ressalta que a emissão do RG é de responsabilidade do Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), através da Polícia Civil. O prazo estabelecido para a entrega dos documentos é de 45 a 60 dias.

O secretário da Semas, Rogério Golfetto, destacou que a redução na quantidade de cédulas disponíveis impossibilitará o atendimento de toda a demanda, anteriormente, a Semas atendia 200 pessoas por semana.

Golfetto enfatiza que a Semas colaborava com o Estado, cedendo servidores, e o espaço para auxiliar no atendimento à população. No entanto, diante da diminuição da cota de cédulas, não será possível atender a todos os pedidos.

A Semas ressalta que seu objetivo é informar à comunidade sobre a situação atual e esclarecer que o processo de emissão de RGs é de total responsabilidade do Estado. A redução na quantidade de pedidos para a produção dos documentos se deu por uma decisão governamental, afetando diretamente a capacidade de atendimento em Vilhena.

A secretaria ainda reitera o compromisso em auxiliar a comunidade, dentro de suas possibilidades, e permanecerá em constante diálogo com as autoridades competentes, buscando soluções para atender as necessidades da população vilhenense no que se refere à emissão dos RGs.