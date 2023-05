Após um ano e três meses da inauguração da reforma das instalações elétricas da escola Marizeti Mendes de Oliveira, em Vilhena, finalmente as novas instalações passaram a serem utilizadas a partir desta quinta-feira, 18.

A EMEF Marizeti Mendes de Oliveira passou por uma reforma das instalações elétricas iniciada em 2021 e concluída em fevereiro de 2022 conforme foto da placa de inauguração da obra em fevereiro de 2022.

Porém apesar da obra ter sido concluída em fevereiro de 2022, as instalações novas só poderiam ser utilizadas após a instalação de uma nova subestação fato que ocorreu nesta quinta-feira, 18, quando a Energisa finalmente aprovou a obra feita e conectou corrente elétrica nas caixas de energia da escola! Isto ocorreu as 10h de hoje.

Portanto no período Vespertino toda a instalação elétrica nova da escola já está ligada e o alvoroço maior de hoje é a estreia de três ares condicionados de 30.000 BTUs que estavam instalados no refeitório escolar e não podiam ser ligados, finalmente serão ligados para atender aos alunos no período em que estarão lanchando tendo o conforto de um ambiente climatizado.

Rosineide Dias Teixeira que é servidora da escola e membro do conselho pediu ao Extra de Rondônia para registrar um agradecimento especial em nome de toda a equipe Marizeti Mendes de Oliveira ao Secretário Municipal de Educação Professor Flávio de Jesus que juntamente com o departamento de engenharia nas pessoas do engenheiro Thiago e do Cabral os quais não mediram esforços para que a conclusão da obra ocorresse.

Até o dia de hoje a escola vinha fazendo um rodízio para ligar os ares da escola. Como prioridade na escola são sempre os alunos, no período de aula todas as salas ligavam seus ares condicionados e os demais departamentos só podiam ligar no intervalo entre um turno e outro de aula. Agora este problema está resolvido à subestação instalada atendera a contento a demanda elétrica de toda a escola. Na hora do lanche da tarde, período mais quente do dia as 15 horas, os alunos estrearam o refeitório climatizado.

