Na quinta-feira, 25, o stand da FIMCA na 10ª edição da Rondônia Rural Show contou com a ilustre presença reitor do Grupo Educacional Aparício Carvalho.

Na ocasião, Aparício visitou os espaços dos cursos de Zootecnia, Medicina Veterinária, Agronomia e Medicina, para conhecer os trabalhos que os alunos trouxeram para a feira e conversar sobre a importância da participação desses alunos num evento do porte da Rondônia Rural Show.

”Tudo envolve educação. Esse é o sentido de trazermos o grupo para a Rondônia Rural Show. Não há inovação e tecnologia no campo se ela não começar nas nossas salas de aula. Só tenho a agradecer aos nossos diretores de expansão, Maurício e Mariana, e aos nossos colaboradores que se dedicaram imensamente na organização deste evento”, afirmou o reitor.

O reitor ainda recebeu a imprensa em uma coletiva durante o final da manhã para falar sobre a participação de suas instituições no evento. Além disso, Aparício aproveitou para conhecer outros espaços da feira, conversando com expositores e, inclusive, participou do Podcast do Grupo Rovema, apresentado por Carolina Brazil.

Ao final do dia, Aparício apresentou o stand da FIMCA para o senhor Adélio Barofaldi, CEO do Grupo Rovema. Na oportunidade, ambos ressaltaram a relevância de ter grupos tão fortes.