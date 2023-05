O juiz Cristiano Mazzini manifestou repúdio veemente aos casos de racismo sofridos pelo jogador brasileiro, em especial esse último episódio ocorrido no final de semana. Como o Estado brasileiro se posicionou, o respeito deve caber a todas as pessoas.

Para o magistrado, é preocupante o nível que isso (racismo no futebol) vem tomando, pois, como destacou Mazzini, no passado, as pessoas que têm esse tipo de conduta ficavam escondidas e que agora praticam esses atos criminosos à luz do dia. Além do repúdio, o juiz também manifestou apoio a todos que em algum momento da vida passaram por esse tipo de situação.

O presidente da Turma, juiz José Augusto Alves Martins, ratificou a manifestação, e afirmou que é sempre lamentável esse tipo de conduta. “Nós sempre esperamos que a humanidade avance, mas esses episódios demonstram involução”, afirmou o magistrado. Por sua vez, o juiz João Rolim Sampaio, classificou o episódio como absurdo e um retrocesso, como demonstração da falta de evolução humana. Lamentou que um momento festivo, como o esporte, tenha enveredado para um campo discriminatório.

A sessão foi realizada na manhã desta terça-feira,23-5, e transmitida ao vivo pelo canal do TJRO no Youtube.

Equidade racial no TJRO

A Justiça de Rondônia trabalha para a consolidação de sua política de equidade racial. Além das reservas de vagas para negros(as) em concursos públicos para servidores(as) e juízes(as), o Tribunal de Justiça reserva metade de todos os cargos comissionados e funções gratificadas para preenchimento por servidores(as) autodeclarados(as) pretos(as) ou pardos(as).

E mantém, em conjunto com o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, o Comitê Gestor Interinstitucional da Política de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade, que articula, promove e realiza ações voltadas à promoção da equidade no âmbito institucional.