Com agenda única para o Brasil, Mileine Vargas estará em Vilhena ministrando o curso de PNL. A confirmação foi feita por Rosângela Goebel, que nos últimos 05 anos atua na equipe de treinamentos em parceria com Mileine, hoje presente em mais de 5 países.

Rosângela afirma que a oportunidade é única para região. “Sabemos que para fazer cursos como estes temos apenas duas opções: uma, se deslocando para grandes capitais, aumentando significativamente os custos de transporte, alimentação e hospedagem e, outra: acessando curso online.

Trazer a Mileine, dos EUA a Rondônia, se torna um momento único para nos desenvolvermos”, explica. Ela reforça que Mileine é criadora do “Método Dominus”, que se trata da formação online mais completa do Brasil.

Rosangela afirmou que o treinamento será de Alta Performance, ou seja, intensivo, e só poderá participar quem busca autoconhecimento, desenvoltura na sua comunicação, mais clareza e poder de decisão, se relacionar de forma saudável, ser mais criativo, encontrar melhores soluções para seus problemas e desenvolver mindset promissor. “Estamos falando de alta performance emocional”, complementa.

Mileine esteve em Rondônia antes da pandemia onde realizou palestras, treinamentos, formações e diversos atendimentos individuais. Depois, seguiu para os EUA no início de 2020 e hoje faz parte do corpo de treinadores de grandes empresas como na BMW, buscando ainda as melhores referências do mundo, quando se fala em desenvolvimento humano.

Rosângela informou que abriu vagas antecipadas para o primeiro lote e melhores informações podem ser obtidas pelo telefone (069) 9 8142–5919. “Garanta a sua vaga. E lembre-se que são limitadas”, encerrou.