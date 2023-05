Na manhã deste domingo, 28, moradores do bairro Barão do Melgaço II, em Vilhena, entraram em contado com a redação do Extra de Rondônia para denunciar desperdício de água há três dias naquele setor.

Os moradores gravaram vídeo mostrando um cano quebrado jorrando sem parar na Avenida Dedines Cechinel com a Rua 8207.

Ainda de acordo com os moradores, por causa do cano quebrado e do desperdício a água chega fraca nas casas e as vezes nem chega, e, com isso, estão passando dificuldades.

Segundo os consumidores já tentaram por varias vezes contado com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), mas não conseguiram, o telefone sempre dá sinal de ocupado e o WhatsApp não respondem.

