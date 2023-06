O domingo, dia de reflexão, pode também ser dia de boas notícias, para equilibrar um pouco a sucessão de coisas ruins que estão acontecendo no nosso país.

Não há como negar que Rondônia vive um momento diferenciado, em relação a vários outros Estados. Como muitas decisões ideológicas e desastradas tomadas pelo governo federal ainda não nos atingiram, com a força que já chegaram em outras regiões, ainda estamos nadando de braçada.

A economia de Rondônia vive um momento especial. A prova mais recente foi o excepcional resultado, muito acima das melhores previsões, dos negócios feitos na Rondônia Rural Show, que cresceram, em volume físico e financeiro, em mais de 75 por cento sobre o ano anterior. Mais de 3 bilhões e 500 milhões em negócios que agora estão andando e que, em grande percentual, certamente serão confirmados. Vínhamos, já há bastante tempo (principalmente nos últimos cinco anos) num crescimento seguido, embora tenha sido durante a administração de Marcos Rocha que se deu o salto maior.

Nunca, na nossa curta história como Estado, tivemos tantos avanços: primeiro lugar no país, com o mais baixo nível de desemprego; salários de grande parte do funcionalismo atualizados (ainda falta muito, mas já houve avanços significativos), grandes obras realizadas ou em andamento (o Heuro merece um capítulo à parte); cofres do Estado cheios, graças a um programa de economia muito sério; o agronegócio dando um salto; novas empresas chegando e muitos planos em andamento, certamente dão um tom de ilha da prosperidade, neste conturbado momento que os brasileiros de várias regiões estão vivendo.

Está tudo às mil maravilhas? Claro que não! Há ainda falta de oportunidade para muitos rondonienses; precisamos evoluir muito na saúde e na educação; ainda há gente faminta; a distribuição de renda segue distante do ideal. E há os riscos vindos de Brasília. Mas não se pode negar que vivemos um momento de grande desenvolvimento e prosperidade. E o governo Marcos Rocha tem tudo a ver com isso.

ÚLTIMOS PASSOS DA BUROCRACIA E O NOVO PRONTO SOCORRO DA CAPITAL COMEÇA A SE TORNAR REALIDADE

Por falar no Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho, que a população já chama de Heuro, mas o Palácio Rio Madeira prefere dar outro apelido, as coisas começam a sair do papel e encaminham-se para a realidade. Nesta semana, o governador Marcos Rocha voltou à Bolsa de Valores de São Paulo para novo leilão, dessa vez para que o consórcio de empresas que construirá o hospital de pronto socorro, também seja responsável pelos equipamentos e manutenção. Todos os passos burocráticos estão praticamente concluídos e agora resta apenas é aguardar pelo andar da obra. A parte de canalização e infraestrutura para evitar alagações no local já foi concluída e em breve quem mora nas proximidades do local onde o Heuro será erguido, poderá ver as primeiras colunas sendo colocadas. A previsão da obra é de que ela demore ainda cerca de dois anos. Depois da entrega, o Estado pagará mais de 28 milhões e 500 mil reais em 30 anos, para o consórcio responsável.

Depois disso, toda a estrutura passa a ser de propriedade dos rondonienses. Esse foi um resumo do que Rocha comentou com o governador paulista Tarcísio de Freitas, seu amigo dos tempos do governo Bolsonaro, quando o visitou, durante sua viagem.

DEPUTADO AMAZONENSE IRONIZA FOME DOS VENEZUELANOS E DIZ QUE ELES SÓ PODEM COMER RATOS VACINADOS

Fosse no governo passado e viesse de um aliado do então presidente Bolsonaro, o mundo teria vindo abaixo com um comentário absurdo e doentio, vindo de um deputado do PT do Amazonas. Ao contestar um dos seus colegas, que protestavam contra a presença do ditador Nícolas Maduro no país, recebido com honras, enquanto seu povo passa fome e tem que comer ratos para não morrer, o deputado petista respondeu, defendo a visita do ditador e ironizando que os venezuelanos famintos poderiam comer ratos, “mas só os vacinados”. Segundo Sinésio Campos, que diz ter estudado zootecnia. E debochou, dizendo que se for para comer rato, “só se houve vacinação. Porque se ele não for vacinado, tem leptospirose e isso mata. Então eu acho que se o povo está comendo rato, tenho certeza de que não tem ninguém vivo”! Obviamente que o abuso verbal praticado pelo parlamentar contra um povo desesperado não teve repercussão na grande mídia, que raramente comenta algo que não seja de agrado da esquerda e do novo governo. Um rondoniense do mundo da política que é bolsonrista e que acompanhou o episódio, lamentou essa omissão na informação. “Se fosse um apoiador do ex-presidente que cometesse esta heresia, estaria sendo execrado. Mas como ele é do PT, tanto para a mídia quanto para a Justiça, pode tudo”!

MARCOS ROGÉRIO REASSUME CADEIRA NO SENADO, EM PLENO FUNCIONAMENTO DA CPMI DO 8 DE JANEIRO

Marcos Rogério está de volta! Depois de seis meses afastado do Senado e com raras aparições públicas ou pronunciamentos, o parlamentar de Ji-Paraná retoma seu mandato, que vai até fevereiro de 2027. Com isso, a composição da bancada do Estado se mantém com dois bolsonaristas (o senador de primeiro mandato, Jaime Bagattoli e o próprio Rogério) contra um governista, o ex-governador Confúcio Moura, cujo mandato também se encerra no mesmo período do seu colega, que volta a ocupar uma cadeira na Casa. Marcos Rogério se tornou um personagem destacado na política nacional a partir da defesa irredutível que fez do governo do então presidente Jair Bolsonaro, na chamada CPI do Circo, aquele que transformou um tema sério num evento triste e lamentável, para a história do nosso parlamento. Durante toda a CPI, o senador rondoniense sofreu duros ataques e Fake News, vindos da mídia antigoverno, a mesma mídia que hoje é aliada de primeira hora do atual governo. Agora, ele retorna em plena CPMI do 8 de Janeiro e, certamente, sua voz será importante no contexto das investigações. Com a volta de Marcos Rogério, encerra seu período como senador, o suplente Samuel Araújo, que teve boa passagem pela Casa.

AMIN CONFIRMA DENÚNCIAS E DIZ QUE GOVERNO ADULTEROU RELATÓRIO DA ABIN SOBRE OMISSÃO NOS ATOS DE VANDALISMO

Por falar em Senado, um dos mais respeitados membros do parlamento, o ex-governador catarinense Esperidião Amin fez grave discurso na tribuna, nesta quinta passada, oficializando denúncia de que o ex-ministro do GSI (à época dos atos de vandalismo do 8 de janeiro) adulterou relatório da Abin, retirando do texto original nada menos do que onze itens que poderiam incriminar o governo Lula de omissão no lamentável evento. O assunto já caíra como uma bomba no Parlamento, mas foi o discurso de Amin que oficializou as denúncias. No novo texto corrigido, estão os itens que haviam sido excluídos e, todos eles, comprovariam que, desde pelo menos dois dias antes do 8 de janeiro, o GSI e o governo já teriam sido alertados de que os prédios dos Três Poderes. Mesmo sabendo, não foi tomada nenhuma providência para evitar os ataques, já que os alertas da Abin foram ignorados. Com o inicio oficial da CPMI, programado para esta terça-feira, mesmo comandada por governistas, o assunto deve ferver no Congresso. Outro senador, Marcos do Val, já avisou que apresentará uma série de documentos comprovando que o ministro da Justiça. Flávio Dino e o próprio presidente sabiam do que iria acontecer com grande antecedência. Será verdade?

PARQUE DOS TANQUES É PREPARADO PARA A COMEMORADA VOLTA DO ARRAIAL FLOR DO MARACUJÁ

Não só o porto-velhense, mas todos os rondonienses terão dez dias, ainda neste mês de junho, para viverem novamente as emoções daquele que é, sem dúvida, o grande espetáculo da cultura do nosso Estado: o Arraial Flor do Maracujá. Depois de muito tempo sem ser realizado; depois da pandemia; depois de datas estranhas ao evento, como agenda-lo para outubro, por exemplo, o grandioso evento volta a abrilhantar nossas noites, entre o próximo dia 23 e o 2 de julho. Será a 39ª edição, preparatória para a grande festa dos 40 anos, que acontecerá em 2024. O Parque dos Tanques, para onde a festa foi transferida desde que saiu da área onde hoje estão os prédios e vários órgãos públicos, na Esplanada das Secretarias, começa a ser preparado. A Secretaria da Juventude, Cultura, Esportes e Lazer, nome pomposo da Sejucel, comandará a festa. Serão liberados nada menos do que 1 milhão e 200 mil reais. A grana vem do Governo e de emendas parlamentares, aplicada na infraestrutura do Arraial, como palco, som, iluminação, tendas e premiação para as quadrilhas e os bois-bumbás. Enfim, o Arraial volta, três anos depois.

FRANCESES RESPONSÁVEIS PELO AEROPORTO VÃO LANÇAR PEDRA FUNDAMENTAL DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO JORGE TEIXEIRA

Será que desta vez vai melhorar mesmo? Há uma possibilidade concreta de que isso aconteça, porque agora, privatizado, o aeroporto de Porto Velho poderá sim, em alguns poucos anos, fazer jus ao “internacional” que faz parte do seu nome e que, hoje, soa quase como uma piada. Nesta terça-feira, os novos gestores do Jorge Teixeira receberão imprensa e convidados, a partir das 8h30 da manhã, para uma solenidade importante: o lançamento da pedra fundamental do que eles chamam de “obras de ampliação e modernização” do aeroporto de Porto Velho. “Este evento marcará o início de uma etapa significativa para o aeroporto, que receberá melhorias substanciais para atender a demandas de passageiros em Rondônia e aprimorar a experiência de viagem. A Vinci Airports, operadora francesa que venceu a licitação para se responsabilizar por vários aeroportos do norte, como os de Manaus e o de Porto Velho, terá, na Capital rondoniense, um grande desafio pela frente. Desde que o antigo aeroporto Belmont foi transformado no “internacional” Jorge Teixeira, a situação melhorou muito pouco, mesmo com milhões de reais investidos. As brincadeiras inclusive tomaram parte da vida do nosso aeroporto, porque ele é um dos únicos do mundo que não tem uma área em que passageiros e visitantes possam acompanhar decolagens e aterrissagens. A internacionalização real passará ainda pela instalação do alfandegamento, para voos internacionais de cargas e de passageiros, além de obras físicas e várias outras melhorias. Todos estes projetos serão confirmados no encontro da terça-feira.

PERGUNTINHA

Na sua opinião, por que a Justiça não permitiu que o ex-presidente Bolsonaro nomeasse um amigo seu para comandar a Polícia Federal e não considera nada errado o atual presidente Lula nomear seu próprio advogado e amigo de mais de uma década, como ministro do STF?