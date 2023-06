“A sociedade em 1º lugar”. Com estas palavras, o presidente da Câmara de Vilhena, Samir Ali (Podemos), reforçou as atividades de independência do Legislativo, com relação à aprovação de projetos de leis que são votados no parlamento.

Em visita à redação do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, 7, Samir – que assumiu de forma efetiva à presidência da Casa de Leis para o biênio 2023/2024 – garante que as ações no parlamento são voltadas ao bem-estar da população.

“Nesses seis primeiros meses à frente da Casa de Leis, conseguimos alinhar as atividades da Câmara, através de um trabalho em conjunto com todos os vereadores, tendo o diálogo como importante conduta das ações. Não é o Samir que governa sozinho. Todos têm liberdade e colaboram para que a máquina legislativa funcione de forma eficiente”, analisa.

O parlamentar também comentou sobre o que parece ser uma “queda de braço” com o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro. Convocado pela Câmara, Flori foi até a Casa de Leis nesta terça-feira, 6 (foto abaixo), para explicar suposto descumprimento de leis por parte do Executivo. Houve diálogo na reunião e o prefeito concordou em fazer correções (leia mais AQUI).

Para Samir, entretanto, as questões que movimentaram a política nos últimos dias não passam de discussões administrativas visando melhorar o diálogo entre os poderes Legislativo e Executivo. “Gosto de separar as coisas e trato essa situação apenas de forma administrativa. Não tenho e não há problema pessoal com o prefeito. Acredito que temos que pensar de forma ampla, focando, primeiro, como disse anteriormente, na sociedade. As discussões são necessárias para melhorar o convívio democrático e resguardar aquilo que está certo”, observa.

O presidente da Casa de Leis garante que o Legislativo manterá seu trabalho com independência, através de fiscalizações e ouvindo as demandas da população.

FUTURO POLÍTICO

Por outro lado, ao ser perguntado, Samir também decidiu comentar a respeito do seu futuro político. Pelo importante trabalho desenvolvido no parlamento, ele garante que tentará a reeleição para mais um mandato. Contudo, deve trocar de partido político.

Ele ainda não sabe em qual sigla partidária poderá se filiar, mas seu destino pode ser o PSDB ou Republicanos.