A convite do presidente da Casa de Leis, Samir Ali (Podemos), os vereadores se reuniram na manhã desta segunda-feira, 5, na Sala da Comissões do parlamento, para decidir a respeito da possiblidade da criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar descumprimento de leis na gestão do prefeito Flori Cordeiro Júnior (Podemos), em Vilhena (leia mais AQUI).

Samir informou que foram identificadas situações complexas relativas ao descumprimento de Leis por parte do Poder Executivo Municipal, entre eles, a não aplicação da Lei Complementar n. 309 (decadência do ISS); procedimentos inadequados para admissão de pessoal; publicação de Leis com alterações em relação aos Projetos aprovados pelo Legislativo; e falta constante de informações nos Projetos.

Na reunião ficou decidida a convocação do prefeito para justificar os atos administrativos nesta terça-feira, 6, na Sala de Reuniões, após a sessão ordinária na Casa de Leis.