Equipe sub-15 feminina da ASBAVI surpreende vencendo a equipe da casa e alimenta o sonho de subir ao pódio que garante às atletas o bolsa atleta no valor de R$ 1.500,00 mensais.

A equipe vilhenense da ASBAVI Sub 15 estreou no Campeonato Brasileiro de basquete 3×3 em Vila Velha – Espírito Santo (ES) na manhã desta sexta-feira, 9, perdendo por 17×5 para a equipe da AADB (Associação Adrianinha de Basquete), projeto social de destaque em Recife e no Brasil, desenvolvido pela ex-atleta da Seleção Brasileira e WNBA (equivalente a NBA – só que para mulheres).

Jogadora de basquete desde os 13 anos, Adrianinha logo começou a se destacar nas categorias de base e foi eleita a melhor jogadora do Mundial Juvenil de 1997, realizado no Brasil.

Ela disputou cinco edições de Jogos Olímpicos (Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016) ao longo da carreira.

Já aposentada em 2014, voltou às quadras para defender o Brasil no Rio 2016. Além de ter construído uma carreira vitoriosa na seleção e nos clubes brasileiros, Adrianinha também jogou na Europa e na WNBA.

Contudo, após a derrota a ASBAVI voltou a jogar pela manhã, contra a equipe da casa IVV/CETAF, projeto que atende mais de 500 crianças jogando basquete na grande Vitória ES.

As meninas não se intimidaram e venceram a partida por 7×2, lembrando que no basquete 3×3 as cestas valem 1 ponto ou se feitas para trás da tradicional linha de 3pts, a cesta vale 2, destaque para a atleta Ana Trajano, cestinha da ASBAVI.

Amanhã a equipe joga pela classificação para a semifinal contra a equipe do Basquete Paraíba, projeto desenvolvido em João Pessoa, pelo ex-atleta Valbério.

O Coordenador do projeto da ASBAVI , Siverlô Meireles, está orgulhoso pelo desempenho das meninas e animado com a chance delas se classificarem para semifinal e quem sabe poder sonhar com a conquista do bolsa-atleta federal de R$ 1.500,00 reais mensais (durante um ano) uma vez que a bolsa é dada para as atletas que subirem ao pódio nesta competição. “Seria um sonho caso isso acontecesse e inédito para o basquete rondoniense”.

O jogo acontece neste sábado às 09h25h na quadra 2 do IVVCETAF.

Siverlô ressalta a desigualdade de condições de treinamento que temos em relação aos clubes que competimos nestas competições nacionais. Jogamos contra atletas que tem disponibilidade de quadra para treinarem 12 horas por semana em cada categoria, sendo que a ASBAVI em suas diversas categorias com quase 100 alunos entre SUB-12/14/ 17 masculino e feminino consegue treinar apenas 1 hora 3x por semana em cada categoria por falta de espaço disponível.

“Gostaria de pedir aos empresários locais apoio para que a ASBAVI consiga adquirir um terreno próprio de 800 a 1000mts2 para seu futuro centro de treinamento . Uma vez com um terreno próprio da entidade, a mesma é capaz de captar recursos via lei de incentivo ao esporte para realizar seu sonho e conseguir construir seu centro de treinamento e atender ao nível dos grandes clubes do país as crianças e adolescentes do nosso município”, finaliza Siverlô.

ASBAVI agradece o apoio da Sicoob Credisul, CMDCA, prefeitura de Vilhena, Câmara Municipal, Favoo, Fimca, Central Diagnostico e todos aqueles que contribuem de alguma forma para esse projeto.

Empresários interessados em ajudar o projeto, entrar em contato pelo número (69) 99959-3636.

>>>Vídeo abaixo: