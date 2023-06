Conhecido como “O mago do tempo”, o meteorologista Davi Friale, que administra o site “O tempo Aqui”, com sede no Acre, comentou a respeito da onda de frio que atingirá, na próxima semana, vários estados brasileiros, incluindo Rondônia, Acre e Amazonas, além de planícies da Bolívia e região de selva do Peru.

No início da semana, o Extra de Rondônia trouxe informações sobre a onda da frio (leia mais AQUI).

As informações de Friale são mais voltadas para seu estado, mas também traz informações de temperaturas que podem atingir regiões de outros estados.

Inicialmente, ele informa que a “massa de ar polar será forte, abrangente e duradoura!”, com chegada prevista para a próxima terça-feira, 13.

Em Rondônia, Friale destaca que o frio será mais intenso em algumas regiões, como no sul e oeste. O CPTEC/INPE prevê mínima de 11°C na quinta-feira, 15, na cidade “Portal da Amazônia”.

VENTOS FORTES

Conforme o meteorologista, os ventos serão tão intensos que chegarão até a cidade de Manaus, com leve queda da temperatura na capital amazonense, mas com queda uma pouco mais acentuada até Tabatinga, na fronteira com a Colômbia.

“Essa forte onda de frio será duradoura no Acre, devendo permanecer, com noites “geladas”, pelo menos até domingo, dia 18 de junho, porém, com muito sol e baixíssima umidade do ar a partir da próxima quinta-feira”, analisa.

ACRE

Friale informa suas projeções para o Acre. A partir de quarta-feira, deverão ficar, em Rio Branco, Brasileia e municípios vizinhos, abaixo de 13ºC, podendo atingir 10ºC ou menos, em alguns dias. “A sensação térmica, quando a pessoa fica exposta aos ventos intensos, poderá ficar próxima de zero em alguns momentos”, disse (leia mais AQUI).