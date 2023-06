Vilhena terá um dos mais modernos e seguros memoriais do país.

É o que informa o representante Marcio Kavitski, do grupo Jaçanã, em visita esta semana à redação do Extra de Rondônia.

Atualmente, o município conta um cemitério público, localizado na avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei.

Marcio explica que, em 1º de junho, representantes do Cemitério Parque Memorial Jaçanã LTDA, realizaram audiência pública para apresentar o empreendimento com a sociedade. Do encontro participaram moradores dos bairros Assossete, Jardim Vitória, Embratel e Setor 85.

Os engenheiros do Grupo Metta, Renato Olenchi (civil) e Franco Leonardo (florestal), além do vereador Zé Duda, compareceram ao ato. O local escolhido para a construção é na rua: 8501 – chácara 06 e 07, no bairro Setor 85.

O empreendimento contará com praça, área de convivência, pista de caminhada, sistema de segurança, iluminação, área de Campo Santo.

Kavitski afirma que o projeto apresenta um conjunto paisagístico harmonioso, que é tendência em vários municípios do país, se diferenciando por não permitir qualquer tipo de construção acima da superfície sobre os jazigos. “Do total de jazigos no empreendimento, 10% será cedida à Prefeitura de Vilhena conforme lei”, salienta o representante.