Por volta de 01h00 da madrugada desta terça-feira, 12, a Polícia Militar foi até uma badalada boate localizada no Setor 19, para atender uma denúncia de que no local havia um homem armado.

Várias viaturas foram deslocadas para o local e fizeram o cerco no estabelecimento. Os policiais encontraram um carro Chevrolet Vectra, preto, descrito conforme a denúncia, no pátio da boate e no interior do veículo havia três homens. Um deles, que estava no banco do passageiro, se apresentou como sendo o dono.

Acompanhando do proprietário, os militares fizeram uma revista no inteiro do carro e foi encontrado na porta do passageiro um revólver, calibre 38, da marca Smith & Wesson, carregado com quatro munições intactas.

Os envolvidos deram versões diferentes de quem seria o dono da arma. Após serem comunicados que seriam presos, eles mudaram a versão e passaram a afirmar que o revolver teria sido plantado, porém não souberam dizer por quem. Além da arma, no interior do Vectra foi encontrado um cigarro de maconha.

Os três foram levados para Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e durante o registro de ocorrência, eles mudaram a versão e passaram a acusar os policias de terem plantado a arma.

Já na cela eles teriam se debatido na grade, com intuito de se machucarem para acusar a guarnição de agressão. Quando um policial conduzia um deles para outra cela, afim de separá-los, teriam tentado agredir o militar.

Além disso, um deles ameaçou o policial dizendo que costuma ver ele pela noite e “poderia ser cobrado” pela ocorrência. Diante do histórico criminal do suspeito, o policial deverá representá-lo por ameaça.