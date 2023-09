No último sábado, 09, a comunidade da Associação São Tiago Maior, recebeu uma iniciativa transformadora, quando o projeto “Porto Saúde”, realizado pelo curso de Medicina em parceria com os cursos de Biomedicina, Farmácia e Odontologia do Grupo Educacional Aparício Carvalho – FIMCA, de Porto Velho levou uma variedade de atendimentos médicos e de saúde a seus moradores.

Especialistas de diversas áreas da saúde uniram esforços para oferecer consultas em Clínica Geral, Ginecologia, Ortopedia, Pediatria, Reumatologia e testagem de ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), entre outros serviços essenciais para o bem-estar da comunidade.

Um dos destaques do evento foi a presença do magnífico reitor da FIMCA, Aparício Carvalho, que compareceu para apoiar e incentivar os estudantes, especialistas e professores envolvidos nesse nobre projeto de assistência à saúde comunitária.

O Projeto Porto Saúde representa um importante passo em direção à promoção da saúde e ao fortalecimento dos laços entre a instituição educacional e a comunidade local. Com essa iniciativa, os estudantes e profissionais de saúde puderam aplicar seus conhecimentos em um contexto real, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população atendida.

A ação demonstra o compromisso do Grupo Educacional Aparício Carvalho – FIMCA com a responsabilidade social e a formação de profissionais engajados em servir à comunidade. O sucesso do projeto Porto Saúde reflete a importância da cooperação entre academia e sociedade na construção de um futuro mais saudável e inclusivo para todos.