Em visita ao Extra de Rondônia nesta terça-feira, 12, Vanessa Campoe responsável pelo animal, conta que a cerca de dez dias que está a procura de sua cachorra de estimação, que atende pelo nome de “Cacau”.

No fim da manhã do penúltimo domingo, 03, o animal de estimação mestiço, fugiu de sua casa nas redondezas da lanchonete Zero Grau, no bairro BNH.

Por ser um animal de estimação dócil é muito querido. A jovem pede auxílio a população vilhenense para encontrar “Cacau” e oferece recompensa.

Para qualquer notícia ligar no número: (69) 9 922–2952 / Vanessa Campoe.