Policiais civis de Mato Grosso prenderam na noite de terça-feira, 12, em Rondônia, um dos autores de um roubo a uma agência cooperativa de crédito na cidade de Juruena, no noroeste do estado. O investigado, de 37 anos, foi localizado na cidade de Vilhena pelas equipes da Gerência de Combate ao Crime Organizado e das Delegacias de Juína.

O autor do roubo estava sendo monitorado pelas equipes policiais de Mato Grosso e foi abordado no momento em que estacionava seu veículo, em frente à residência de seus pais, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena. Ele reagiu contra os policiais, que necessitaram fazer um disparo de arma de fogo atingindo a perna do criminoso. Ele foi imediatamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao Hospital Regional de Vilhena, onde foi atendido e liberado em seguida, sendo apresentado à delegacia local, onde foram feitos os procedimentos de praxe.

A prisão contou com apoio da Delegacia Especializada em Repressão a Extorsões, Roubos e Furtos de Vilhena. O criminoso também é investigado pela Polícia Civil de Rondônia e estava com mandado em aberto decretado pela 1ª Vara da Comarca de Ji-Paraná.

Investigação

Além do roubo na cooperativa de crédito em Juruena, ocorrido no dia 03 de setembro, o criminoso é investigado por outros crimes na região noroeste do estado.

Contra ele havia também um mandado de prisão preventiva decretado pela Vara Única da Comarca de Cotriguaçu relacionado a um roubo praticado contra uma casa lotérica de Juruena, em julho deste ano. Junto com um comparsa, ele roubou valores guardados no estabelecimento.

Além dos crimes em Juruena, o preso também é suspeito de ter participado de outro roubo, contra uma joalheria em Colniza, também no mês de julho.

Roubo a cooperativa

Na noite de 03 de setembro, dois homens invadiram a residência do gerente da agência do Sicoob em Juruena e o mantiveram refém, junto com sua esposa, sob a mira de armas de fogo até a manhã do dia seguinte. Depois, os criminosos seguiram até a cooperativa, enquanto a esposa da vítima era mantida amarrada em casa, para que o gerente entregasse o dinheiro dos cofres. A ação foi frustrada com a chegada da Polícia Militar, quando os suspeitos, mantendo o gerente e outras pessoas como reféns, fugiram em um veículo roubado nas imediações da agência. Os reféns foram libertados logo após a saída do banco.

As investigações do roubo à cooperativa de crédito são conduzidas pela GCCO e as Delegacias de Juruena e de Colniza para identificar o outro envolvido nos crimes, além de possíveis colaboradores das ações criminosas.