A maior festa agropecuária da região norte começa nesta quarta-feira, 20, no parque de exposições em Vilhena. O “Camarote Vip Old Ranch” apresenta no pós-show nacional de Zé Neto & Cristiano, a dupla Marcio e Ana Paula comanda o palco do camarote, após para animar ainda mais a festa, muito funk e eletrônico com DJ Enevax.

O “Camarote VIP Old Ranch” tem localização privilegiada em frente ao palco onde ocorrerão os shows nacionais, local com visão ampla ao rodeio com bar, cozinha e banheiro de primeira qualidade.

Ao Extra de Rondônia, o empresário Eliton Costa confirma pós-show com artistas locais mais conhecidos na região norte, garantindo a diversão de todos que adquirir o “Camarote VIP Old Ranch”.

Ele informou que já está no 3º lote: R$290,00, e para quem deseja adquirir o camarote individual está R$170,00. Eliton lembrou que quem quiser participar do estande VIP Old Ranch deverá adquirir o passaporte da Exponorte.

Para mais informações: (69) 9 8134-4990 / Eliton Costa

