Pela primeira vez em Vilhena, a eleição da nova diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul) ocorrerá com apenas uma chapa.

Com o encerramento das inscrições em 3 de agosto, a única chapa inscrita foi a “União e Ação”, que tem os servidores Everaldo Ribeiro, como presidente, e Rosângela Vaz, como vice.

Everaldo, que é Operador de Máquinas pesadas e Máquina Niveladora lotado na Secretaria Municipal de Obras (Semosp) há 22 anos, e Rosângela, enfermeira do trabalho lotada na Secretaria Municipal de Administração (Semad), visitaram a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 20, para falar sobre o processo eleitoral.

Everaldo – que atualmente é tesoureiro da atual diretoria comandada por Wanderley Campos – disse que aceitou o desafio por entender que as atividades devem continuar, principalmente, lutando por algumas questões tidas por ele com prioridade: a luta pelos pisos do Magistério e Enfermagem, e a complementação salarial de algumas categorias. “Sabemos que estar à frente do sindicato não é fácil, já que existem muitas demandas. Mas faremos uma gestão com cautela e respeitando as leis”, garante.

Rosângela, que mora há três anos em Vilhena vinda de Cerejeiras, disse que é a primeira vez que participa do processo eleitoral e que o interesse aconteceu após acompanhar as atividades do sindicato. Ela afirmou que a gestão vai procurar ser bastante presente dos servidores, ouvir e dialogando com autoridades dos órgãos públicos. “Queremos que o servidor entenda que todos fazemos parte do sindicato e que ele (o servidor) é fundamental neste processo. Nossa chapa tem o nome de ‘União e Ação’ nesse sentido”, avalia.

Com 1.777 filiados em Vilhena, o Sindsul realizará a eleição em 25 de outubro, através de urnas itinerantes, e a posse da nova diretoria ocorrerá em 7 de dezembro para um mandato de quatro anos. Everaldo e Rosângela também garantiram que serão pressentes em Pimenteiras e Chupinguaia, municípios onde o sindicato também atua.

Três membros da atual diretoria participam da chapa “União e Ação”: o atual presidente Wanderley Campos terá o cargo de 1º tesoureiro, a atual vice-presidente Sônia de Fátima será 2ª secretária, e a atual 1ª secretária Gislaine Soares continuará no mesmo cargo.