O Grêmio está de volta ao G-4. A vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras na Arena, na noite desta quinta-feira (21), devolveu a equipe ao grupo que terá vaga direta à Libertadores do ano que vem.

O Tricolor contou com a “lei do ex” ao seu favor para vencer a partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. João Pedro, formado na equipe paulista, fez o gol que garantiu o resultado em um jogo brigado, muito físico, mas que terminou favorável aos interesses gremistas.

Com 43 pontos, o time de Renato volta a ocupar o terceiro lugar na tabela e fica a oito pontos do líder Botafogo, que joga contra o Corinthians nesta sexta (22), às 20h, no Itaquerão.

Em comparação ao time que iniciou a partida contra o Corinthians, Renato fez apenas duas trocas para encarar o Palmeiras. E só uma por opção técnica. João Pedro recuperou a titularidade da lateral-direita. No lugar de Kannemann, suspenso, Bruno Alves entrou na equipe e fez dupla com Rodrigo Ely.

Nathan seguiu completando o tripé de volantes com Pepê e Villasanti. Outra situação que também veio de São Paulo para a Arena foi a brinca da torcida com a arbitragem.

O anúncio da equipe que trabalharia no jogo foi recebido com vaias no estádio. Vários cartazes e uma faixa aberta com os dizeres “VARgonha” no início da partida mostraram que o torcedor gremista seguia irritado com os erros que custou um pênalti em Itaquera.

Empurrado pelo seu torcedor, que cantou alto na Arena, o Tricolor novamente fez valer o fator local no Brasileirão e somou três pontos muito importantes para a briga por um lugar na próxima Libertadores.