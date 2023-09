A Associação Rondoniense de Municípios (AROM), propôs ação ordinária, com pedido de tutela provisória de urgência, em face da União, para suspender os efeitos da Portaria nº 17/2023, que apresentou reajuste do piso salarial nacional para o magistério público da educação básica.

Em 2022, a entidade realizou consulta junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), para aferir o alcance do reajuste proposto, em 2022, também por portaria, tendo a Corte manifestado que o pagamento do piso era medida impositiva. Já em 2023, considerando novo reajuste por portaria, que trouxe prejuízos ainda mais expressivos aos orçamentos dos municípios rondonienses, a AROM judicializou a demanda, junto a Seção Judiciária de Rondônia (SJRO/TRF1).

A AROM defende que a Portaria n. 17/2023, que promoveu reajuste salarial sobre o piso nacional do magistério da educação básica pública para o ano de 2023, na ordem de 14,95%, não está fundamentada em lei específica autorizativa; que o reajustamento do piso salarial estaria a depender de regulamentação do Congresso Nacional através de edição de nova lei do piso, não podendo, portanto, ser alterada via decreto ou portaria do Poder Executivo; e que a exigência de nova lei do piso, em substituição à Lei 11.738/2008, estaria alicerçada na Lei nº 11.494/2007, revogada pela Lei n.º 14.113/2020, sendo que o procedimento adotado com a publicação da portaria que instituiu o piso nacional, com reajuste de 14,95% para o ano de 2023, não tem amparo nem base legal bem como atenta contra lei de responsabilidade fiscal.

Em sede de liminar, atendendo ao pedido da AROM, a Justiça Federal deferiu a tutela de urgência para determinar à União que suspenda os efeitos da Portaria MEC nº 17/2023 em relação à Associação Rondoniense de Municípios, até o julgamento final da ação. Ou seja, até que seja julgado o mérito da ação, os municípios de Rondônia filiados a AROM ficam desobrigados de cumprir a Portaria, favorecendo o movimento municipalista.

A ação foi proposta pelo escritório Valverde Chahaira Advocacia Personalizada, que atende a entidade.