Uma mulher interrompeu o evento em comemoração ao “Outubro Rosa” na manhã desta quarta-feira, 4, na Câmara de Vilhena.

No meio da programação, com a presença de adultos e crianças, a mulher entrou ao plenário do Legislativo e começou a desabafar sobre a demora em atendimento médico para seus filhos, que são especiais.

Ela disse que há um ano e seis meses aguarda na lista de espera e ameaçou com denunciar o caso ao Ministério Público.

“Eu já denunciei o que estão fazendo com a minha filha. Eu não aguento mais. Eu vou no Ministério Público. Eu não aguento mais. Eu tenho três filhos especiais. Mandaram o médico segunda-feira na minha casa perguntar se eu quero receber benefício do INSS. Eu não quero receber benefício. Eu quero ter direito a saúde. Um ano e seis (três) meses na lista de espera”, desabafou.