Olvindo Luiz Dondé, o popular “Vino”, que foi vereador e prefeito do município de Pimenteiras do Oeste, anunciou nesta semana a decisão de disputar a eleição de 2024 para tentar retornar ao maior cargo do executivo municipal.

Dondé informou que está com os direitos políticos cassados por 4 anos, após um processo judicial, mas faz uma análise matemática para garantir que não terá problemas e estará no páreo no próximo pleito eleitoral.

Ele disse que começou a pagar a pena em 28 de janeiro de 2020, dia em que transitou em julgado a sentença. Aí conta 28 de janeiro de 2021, o primeiro ano, 2022 segundo ano, 2023 terceiro ano e final de janeiro de 2024, cumpre os 4 anos de sentença, estando liberado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) a partir de 29 de janeiro de 2024.

Em sua avaliação, conforme o TRE, a partir de 29 de janeiro de 2024, será extinta a penalidade que motivou a perda de seus direitos políticos, emitindo logo em seguida a Certidão de Quitação Eleitoral. “É focar na pré-campanha. Sou um pré-candidato à Prefeitura de Pimenteiras. Eu desejo continuar contribuindo com o crescimento de nossa cidade. Nossa região tem muito para crescer e tenho certeza que posso contribuir muito ainda”, analisa.

“Esta candidatura está sendo construída junto com a sociedade e não será empurrada goela abaixo. Estamos avaliando as demandas apresentadas para que elas façam parte do plano de governo”, completa.

“Vino” garante que sua pré-candidatura será independente e articulada com grupo da oposição no município. A ideia é lançar um nome único de consenso ou a terceira via para disputar as eleições de 2024.

O anúncio era muito esperado pela população pimenteirense, devido à experiência acumulada ao longo da vida pública de Olvindo Luiz Dondé, como ex-vereador e dois mandatos como prefeito, fato que, de acordo com o ex-prefeito, foi efetivamente levado em consideração para que ele pudesse se posicionar como pré-candidato a prefeito nas próximas eleições de 2024.

“Vino” disse que isso só aumenta a sua responsabilidade com a cidade e o povo, ressaltando que tem orgulho desse legado, que não pertence a ele, mas a centenas de pessoas de bem que contribuíram para que ele pudesse trabalhar em prol do povo e da cidade, ao longo dos mandatos que exerceu.

Ele garante que coloca seu nome na disputa eleitoral após avaliar a situação da política local, ouvindo produtores rurais, amigos, aliados políticos e o sentimento dos moradores.