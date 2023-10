Na manhã desta sexta-feira, 13, pessoas que passavam pela Avenida Marechal Rondon em frente ao antigo posto São José, depararam-se com uma cena inusitada, bonecos (espantalho) foram colocados no topo de duas árvores.

Contudo, por ser sexta-feira, 13, as pessoas imaginaram que seria uma brincadeira para chamar a atenção pela superstição. Entretanto, o Extra de Rondônia, conversou com a pessoa que mantou os bonecos e colocou no topo das árvores.

De acordo com Roberto Carlos Félix da Silva, de 52 anos, que tem como profissão Chapa, (Chapa é uma pessoa que trabalha carregando e descarregando caminhões), o motivo de ter colocado os bonecos ou (espantalho) como é conhecido, não tem nada a ver com a sexta-feira, 13, e sim com as andorinhas que a cada dia estão mais numerosas e deixam um rastro de sujeira e mau cheiro no abrigo que os chapas utilizam no dia a dia para descanso e também debaixo das árvores.

Roberto conta que teve a ideia de colocar os espantalhos no topo das árvores para tentar diminuir o número de aves no local e observou que já surtiu algum efeito.

Roberto relata que se as autoridades responsáveis podassem as árvores diminuíram o número de andorinhas naquele local, pois elas migrariam para outro, e assim o mau cheiro e o risco de doenças seriam amenizados. O chapa ainda ressalta que muitas delas entram no abrigo e morrem.

>>>Vídeo: