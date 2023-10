Confira como o tempo vai se comportar neste sábado (28) e domingo (29).

Sábado (28)

Sul

Pode chover em praticamente toda a região, e o risco de temporais com ventos, raios e granizo é alto.

Os maiores acumulados, entre 100 e 200 milímetros, são esperados entre o norte do Rio Grande do Sul e o sudoeste do Paraná. Atenção principalmente ao alto risco para inundações até o fim do dia.

Sudeste

O fim de semana começa com chuvas espalhadas em forma de pancadas fortes, especialmente em São Paulo e Minas Gerais. Há risco para vendaval, raios e eventual queda de granizo, devido à combinação entre calor e umidade provocada pela aproximação de uma nova frente fria.

Atenção no centro de Minas Gerais com chance de eventos extremos: ainda que de maneira pontual, são esperados volumes de chuva de 40 a 130 milímetros.

Centro-Oeste

São esperadas pancadas de chuva em boa parte da região, mesmo que sejam rápidas e intercaladas com períodos de melhoria, em que o sol aparece e a temperatura sobe.

Volumes mais expressivos podem ser registrados no sul e oeste de Mato Grosso do Sul e no leste de Goiás, não se descartando o risco para algum transtorno pontual. No norte de Mato Grosso, a condição de chuva é menor.

Nordeste

O último fim de semana de outubro será marcado pelo tempo completamente seco e ensolarado em praticamente toda a região.

Existe uma pequena chance de chuvas isoladas no Ceará, na Paraíba e em Pernambuco, mas nada que deva chamar a atenção devido ao baixíssimo volume acumulado.

Norte

Pancadas de chuva são esperadas apenas no oeste da região. Elas serão rápidas e intercaladas com períodos de melhoria em Rondônia, no Acre e no oeste do Amazonas. Volumes entre 5 e 20 milímetros são esperados.

Na maior parte da região, entretanto, o tempo fica completamente seco.

Domingo (29)

Sul

O dia será marcado pelo tempo firme em boa parte do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná, ou seja, uma importante trégua após as chuvas extremas de sexta (27) e sábado.