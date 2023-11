Torcedores do Fluminense e do Boca Juniors se envolveram em uma pancadaria na tarde desta quinta-feira (2), na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A Polícia Militar precisou intervir com balas de borracha e gás de pimenta.

A pancadaria, que ocorreu nas proximidades da “fan zone” da Conmebol, foi compartilhada nas redes sociais. Eles jogam objetos como cadeiras de praia e chinelos uns nos outros, até a polícia intervir.

Fluminense e Boca Juniors, time da Argentina, enfrentam-se neste sábado (4) pela final única da Conmebol Libertadores, no Maracanã.

A Prefeitura do Rio de Janeiro montou um esquema de segurança na região para o evento, com agentes da Recam (Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão) e do Batalhão de Polícia de Choque fazendo patrulhamento reforçado, com apoio, inclusive, de aeronaves.