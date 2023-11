A Polícia Militar de Rondônia prendeu em flagrante, João M. B, acusado de ter assassinado a João Marcos Alves Gonzaga, 45 anos, em Candeias do Jamari, Rondônia.

O crime ocorreu por volta de 1 hora de sábado, 4 de novembro de 2023, em uma distribuidora, na localidade. Policiais militares que participam da Operação Guardiões do Bioma, desmatamento, estavam no policiamento da Vila Nova Samuel, km 45, quando por volta das 1h10, foram informados por um morador, relatando que um indivíduo sacou uma arma tipo revólver calibre .38, e efetuou dois disparos contra a vítima Marcos Alves Gonzaga.

Com as características do suspeito, os policiai militares acompanharam o morador até o local onde o suspeito estaria, a duas ruas do local do homicídio, em um local conhecido como “Bar Império”. O suspeito foi encontrado e estava em companhia de uma mulher. Na revista pessoal não foi encontrada a arma, porém ele disse que viu a chegada da guarnição e colocou dentro de uma rede, sendo localizada e apreendida.

Segundo o acusado, ele assassinou a vítima, seu conhecido e a assassinou apenas por ela o ter desafiado. Diante a narrativa e confissão do conduzido, foi dada voz de prisão. Lido seus direitos constitucionais, apresentado na central de flagrantes para as providências que a justiça determinar necessárias.

A motocicleta Bros de cor branca, sem placa, usada na prática do crime foi apresentada na Central de Flagrantes, onde foi feita a pesquisa pelo Chassi número 9C2JD20105R019142, resultou na placa NCW 0788. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança.