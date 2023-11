No encerramento do terceiro ano do mandato como vereador em Vilhena, Alexandre Damasceno faz uma avaliação positiva de sua atuação, destacando o compromisso com o serviço público e a ênfase na atenção diferenciada ao público.

Mesmo integrando um partido de menor expressão, o PROS, Damasceno ressalta a produtividade alcançada, atribuindo-a ao foco no aprendizado e na dedicação aos interlocutores.

“Tenho atendido muitas organizações, porque não fiz promessas, mas sim apontei demandas, esclareci qual era o poder de alcance e decisão do mandato à comunidade, e está dando certo”, pontua o vereador em entrevista ao Extra de Rondônia, ressaltando a natureza colaborativa de seu trabalho.

Ao longo dos três anos, Damasceno optou por dividir o valor de suas emendas impositivas entre diversas entidades sociais e esportivas, fruto de sua experiência pessoal. Esta abordagem reflete sua visão de representação e compromisso com a comunidade, priorizando a resolução de demandas reais.

O vereador sublinha que sua atuação vai além do viés político-partidário, enfatizando a importância de construir um mandato baseado no aprendizado contínuo. Nesse período, apresentou 18 projetos de lei, além de dezenas de ofícios, indicações e requerimentos, visando o desenvolvimento e bem-estar da população vilhenense.

Além disso, como integrante da Polícia Militar, Damasceno destaca seu apoio à corporação, especialmente em questões ligadas às eleições municipais. Ele ressalta que sua identidade como membro da PM não o limita a ser exclusivamente um representante da corporação na Câmara Municipal, mas sim um cidadão comprometido com a cidade.

Sobre uma eventual reeleição, o vereador enfatiza que seu foco está na qualidade do trabalho desenvolvido nos últimos três anos e no próximo, priorizando o engajamento pela comunidade de Vilhena.

Dessa forma, Alexandre Damasceno destaca sua atuação parlamentar baseada no diálogo, na pluralidade de ações e no compromisso com a comunidade, buscando sempre o melhor para o município e seus cidadãos.