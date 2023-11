Reafirmando seu compromisso como agente de desenvolvimento das comunidades, a Sicoob Credisul apoiou a reforma e ampliação da nova lavanderia do Hospital Regional de Vilhena (HRV), além de garantir a continuidade do serviço de lavandeira temporariamente em Cacoal (RO) durante a construção do novo espaço.

A reinauguração do moderno espaço, realizada na quarta-feira, 1º de novembro, contou com a presença de diversas autoridades locais, e representou um marco importante no fortalecimento do atendimento à saúde na região.

A cerimônia de reinauguração contou com a presença de Dante Hahn, diretor operacional da Sicoob Credisul; Flori Cordeiro e Aparecido Donadoni, prefeito e vice; Wagner Wasczuk, secretário de saúde; Frank Yuri Feitosa, diretor do Hospital Regional e de vereadores da cidade.

Dante Hahn ressaltou a contribuição da cooperativa para a construção da lavanderia, que desempenhará um papel fundamental no atendimento de qualidade do hospital. “A Sicoob Credisul tem um compromisso sólido com a comunidade local, e esta doação é um reflexo do nosso comprometimento em melhorar a qualidade de vida dos vilhenenses. Estamos felizes por desempenhar um papel fundamental na reforma e ampliação desta lavanderia, que será essencial para garantir a limpeza e segurança hospitalar”.

A nova lavanderia é equipada com tecnologia de ponta e seguirá os mais rigorosos padrões de higiene e segurança. Isso não apenas contribuirá para a eficiência operacional do hospital, mas também assegurará que os pacientes recebam o melhor atendimento possível.

O prefeito Flori Cordeiro agradeceu à Sicoob Credisul pelo apoio e destacou a importância da cooperação entre o setor público e a iniciativa privada para o desenvolvimento da cidade. “Mais uma vez a cooperativa ajuda a comunidade de Vilhena. Nossa lavandeira foi interditada pelos órgãos de vigilância, o que prejudicou o funcionamento do hospital. Com isso, a Sicoob Credisul nos doou uma quantia para que enquanto a lavanderia estivesse em construção o serviço de lavandeira continuasse funcionando em Cacoal. Além desse importante apoio, a cooperativa contribuiu para a reforma e ampliação da nova lavandeira”.