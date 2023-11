POLIANA MIRANDA NA FÁBRICA DA GWM NA CHINA No período de 20 a 27 de outubro último, antenada no meio empresarial da indústria de automotivos, a dinâmica e versátil empresária POLIANA MIRANDA viajou para a China a convite da GWM em visita à fábrica da marca, onde participou de Congresso Interno da GWM. Poliana comanda as concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia. Com a irmã Letícia Miranda Beltrame, a empresária Poliana Miranda trouxe para os estados de Rondônia e Acre a GREAT WALL MOTORS mais conhecida como GWM, maior fabricante de SUVs e picapes da China, que propõe uma revolução com um sistema de dois motores – elétrico e a combustão – para oferecer alta performance e economia de combustível. Estão disponíveis para comercialização as versões Haval H6 GT PHEV AWD 2024, Haval H6 PREMIUM PHEV AWD 2024 e Haval H6 PREMIUM HEV 2024, com tecnologia híbrida de ponta.

POLIANA MIRANDA FAZ PASSEIO TURÍSTICO NA CHINA A empresária POLIANA MIRANDA da GWM – GREAT WALL MOTORS em Rondônia e Acre durante sua visita à fábrica da marca na China, teve dia de turismo na cidade aconchegante e receptiva de Zhujiajiao, local antigo e ancestral daquele país, que com sua arquitetura, costumes e restaurantes típicos, oferece ao turista uma viagem no tempo. Com seus rios e canais, somente comparáveis a Veneza, Bruges e Rio Tigre, Zhujiajiao é conhecida pelos ocidentais como uma “cidade das águas”, devido as 36 pontes de pedra, que cruzam os diversos canais cortando a cidade em todas as direções.

SICOOB FRONTEIRAS EM FÁTIMA DO SUL/MS Nova unidade da cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS foi inaugurada na cidade de Fátima do Sul em Mato Grosso do Sul, no último dia dez. Na foto o presidente Carlos Biazi na inauguração da SICOOB FRONTEIRAS destacou a receptividade da comunidade e o potencial do município ao lado do gerente Fernando Cesar Alencar e Silva da agência, do sócio fundador José Massariol e do diretor executivo Emílio Júnior do Sicoob Central Rondon. A nova agência soma agora 23 pontos de atendimento, em 22 municípios dos estados de MT, MS e RO.

EMPRESÁRIO WENDER GARCIA E ARTISTA PLÁSTICA GUTTA MATOS Em Cacoal/RO, o empresário Wender Garcia da CASA & DECORAÇÃO e DIMARE CACOAL de móveis planejados prestigiou durante o evento ARQART 2023, a artista plástica GUTTA MATOS criadora de objetos com materiais de baixo impacto, que promove a sustentabilidade, com arte e inovação. O ARQART 2023 reuniu diversos profissionais da área para exposição de seus trabalhos.

CASAMENTO NO SUL DO PAÍS No último dia quatro, o Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves/RS foi palco da cerimônia religiosa e festa de casamento do casal médica LUANA SEBBEN e GUSTAVO GOIS SOUZA da Nova Cacoal Seguros em Cacoal/RO. Os noivos e os pais Laudemir Antônio e Ivânia Mattana Sebben, Edilson Luís e Nacilene Maria de Gois Souza recepcionaram parentes e amigos íntimos do jovem e realizado casal.

LEILÃO SOLIDÁRIO ARRECADOU R$ 150 MIL PARA ASSDACO No dia 17 de setembro último, aconteceu o 8º LEILO SHOW de Chupinguaia/RO, coordenado por Idnei Dummer em prol da ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni entidade sem fins lucrativos de assistência ao tratamento do câncer em Cacoal/RO. R$ 150 MIL foi revertido à ASSDACO para ajudar a garantir a realização das Campanhas Preventivas Contra o Câncer de Mama e de Próstata, através das Campanhas COMBONI ROSA e COMBONI AZUL. Na foto, em Cacoal, Idnei Dummer ao lado da diretora geral Cidinha Miranda, entrega o valor arrecadado à presidente Vera Bianchini da ASSDACO, entre vários membros da diretoria. QUALQUER PECUARISTA ou pessoa que deseja contribuir com o LEILO SHOW e demais ações da ASSDACO em prol do tratamento e prevenção ao câncer, podem entrar em contato com a equipe pelo (69) 98471-6629.