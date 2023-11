O município de Vilhena sancionou a Lei nº 6.132, publicada no Diário Oficial de nº 3838, que atribui ao terminal rodoviário o nome do empresário Nilton Valdir Locatelli, falecido em 13 de abril deste ano.

Na época, o prefeito Flori Cordeiro já havia adiantado que assinaria um decreto dando o nome de Locatelli ao terminal. Ele havia sido um dos idealizadores na construção do atual espaço, sendo ainda o responsável pela locação.

Nilton Locatelli chegou a Rondônia em 1976, na época como funcionário da empresa ‘União Cascavel’, na qual começou a trabalhar no ano de 1972, em Cascavel-PR. Em 1979, Nilton trabalhou na prefeitura a convite do prefeito Assis Canuto. O empresário também exerceu funções no Incra, foi secretário de Obras de Ouro Preto do Oeste e diretor do Detran em Vilhena, cidade na qual passou a morar e fundou uma empresa especializada na administração de terminais rodoviários em Rondônia, e no passado, colaborou para a construção do atual terminal rodoviário.

Nilton faleceu em 13 de abril de 2023, em Cascavel-PR, aos 66 anos.