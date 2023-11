Na madrugada de quinta-feira, 16, policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar recuperaram duas motocicletas com registro de furto/roubo que seriam trocadas por drogas no município de Pimenteiras do Oeste. Dois menores de idades foram apreendidos e apresentados na delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.

Ocorrência policial

Por volta de 1 hora, uma equipe policial no município de Pimenteiras do Oeste realizava patrulhamento na rodovia próximo ao cruzamento da linha oito e visualizou duas motocicletas que seguiam sentido ao município.

Os policiais fizeram acompanhamento e, ao efetuar pesquisa foi constatado que se tratava de duas motocicletas furtadas no município de Vilhena. Com o apoio de uma equipe policial no município de Cerejeiras, os militares conseguiram realizar a abordagem.

Os veículos, uma Honda Biz 125 e uma CG Fan, ambos com registro de furto/roubo, eram conduzidos por dois adolescentes que, ao serem indagados, relataram terem furtado os veículos em Vilhena e que iriam troca-los por um quilo de pasta base de Cocaína no município de Pimenteiras.

Diante dos fatos, os menores infratores foram apresentados, juntamente com os veículos recuperados, na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras.