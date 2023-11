No último dia 15, quarta-feira, a Vila Olímpica da Faculdade Metropolitana foi palco do Festival de Natação Aquademia, um evento que reuniu escolas de natação de Porto Velho e Candeias do Jamari em uma colaboração entre o Centro de Esportes e o Curso de Educação Física da Metropolitana.

A competição contou com a participação de escolas renomadas, como Pequenos Brilhantes de Candeias do Jamari; RGS, do Professor Régis Rio; Atendimento Personalizado de Natação em condomínios; e Sesc, representado pelo Professor Fernando e Cia. Mais de 100 alunos de escolas de Porto Velho e Candeias do Jamari inscreveram-se. As divisões foram estabelecidas com base na idade, com os estilos determinados de acordo com a aptidão de cada atleta.

O evento, realizado em formato de festival, buscou incentivar a prática esportiva e proporcionar momentos de alegria entre os alunos e suas famílias. Todos os participantes foram premiados com medalhas como reconhecimento por seu esforço. A inscrição simbólica de R$20,00 e a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis foram requisitos para participação no festival. Os alimentos arrecadados foram destinados à Casa de Recuperação Zadoque, reforçando o caráter solidário do evento.

Os acadêmicos do terceiro período de Educação Física, matriculados na disciplina de Natação, e o professor Fábio Macedo desempenharam um papel importante no evento, atuando como supervisores e garantindo a segurança durante as competições.

Pedro Henrique, estudante de Educação Física na Metropolitana, compartilha sua satisfação ao participar da organização de um evento de natação na faculdade. “Trabalhar com natação há algum tempo e ter a oportunidade de organizar um evento aqui na faculdade onde estudo é muito gratificante. Poder utilizar a piscina semi olímpica junto com as crianças que venho ensinando e desenvolvendo é algo especial. Ver a felicidade delas e o show que proporcionam é extremamente recompensador. Tenho a certeza de que essa experiência vai agregar muito ao meu futuro”.

A Professora Vanessa Magalhães, coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade Metropolitana, enfatizou a parceria com a Aquademia e o compromisso solidário do evento, que beneficia a comunidade local. “A parceria com a Aquademia teve como objetivo proporcionar aos nossos acadêmicos uma experiência prática nas aulas de natação, uma vez que estão matriculados em disciplinas relacionadas. Destacamos, também, o caráter solidário do evento, visto que todos os alimentos arrecadados serão destinados ao centro de recuperação local. Essa iniciativa não apenas fortalece a interação com a comunidade, mas também promove ações de solidariedade e responsabilidade social”, afirmou.