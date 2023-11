A Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran) anuncia as novas regras de circulação para as avenidas Barão do Rio Branco, José do Patrocínio e Leopoldo Peres, que passarão a ter apenas um sentido de tráfego, a partir do dia 4 de dezembro.

As mudanças ocorreram após estudos de engenharia de tráfego que identificaram a necessidade de melhorar a segurança e a fluidez do tráfego na cidade, reduzindo os pontos de conflito, contribuindo para a diminuição dos índices de acidentes.

A medida foi implementada por meio do sistema binário, um método amplamente reconhecido por sua eficiência em reorganizar a direção das vias. Para mais informações, esclarecer dúvidas ou fazer solicitações, entre em contato pelo WhatsApp da Semtran pelo número (69) 3321-3920.