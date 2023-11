O Ministério Público de Rondônia (MP) obteve, no Tribunal do Júri, a condenação, por homicídio qualificado, de três réus envolvidos na morte de um caminhoneiro em Vilhena.

Os acusados foram sentenciados a penas que, somadas, atingem 53 anos de reclusão. Iniciado na última terça-feira (21/11), o julgamento teve duração de 19 horas.

Com a atuação do Promotor de Justiça Rodrigo Leventi Guimarães, o Júri foi presidido pelo Juíza de Direito Liliane Pegoraro Bilharva.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, em janeiro de 2020, a vítima, um caminhoneiro, estava estacionada em um posto de combustível da cidade, quando foi atingida por tiros que a levaram à morte, disparados pelo ex-patrão (1º réu), com quem tinha pendências trabalhistas. O conflito teria sido a motivação do crime.

Para cometer o delito, o acusado teve o apoio da esposa (2ª ré), que o ajudou a planejar o ato, tendo contado, ainda, com o auxílio de um policial penal. Este terceiro réu dirigiu o carro para que o autor dos disparos colocasse o plano em prática.

Após 19 horas de julgamento, acatando argumento do MP, o Conselho de Sentença condenou o 1º réu a 20 anos de reclusão em regime fechado por homicídio duplamente qualificado – motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A esposa do acusado foi sentenciada a 16 anos e o policial penal, a 17 anos, ambos por homicídio qualificado – respectivamente, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.