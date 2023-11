Nesta quarta-feira, 22, o Júri Popular formado por quatro mulheres e três homens, após algumas horas de julgamento na comarca de Cerejeiras, decidiram que o ajudante de serviços gerais Aldori Rodrigues Borges, 44 anos, era culpado pelo crime de assassinato imputado a ele. O homicídio aconteceu na madrugada de 13 de setembro de 2020 (leia maias AQUI e AQUI).

Na ocasião, Cecílio Dias da Rocha, foi assassinado a golpes de canivete em um imóvel na Rua Pernambuco, em Cerejeiras. Na época, Aldori foi preso em flagrante e contou que estava em sua casa próxima ao local do crime, quando Cecílio chegou em sua residência embriagado e passou a incomodá-lo, ele não gostou porque havia marcado encontro com uma pessoa.

Aldori ainda relatou que pediu ajuda a outros colegas para levar Cecílio para a casa dele que ficava nas proximidades e voltou para sua residência. Contudo, algum tempo depois, Aldori voltou na casa de Cecílio que estava dormindo e aproveitando da situação por ele estar embriagado, desferiu vários golpes de canivete no pescoço do colega causando sua morte.

O acusado está preso desde o dia do crime, sendo julgado e condenado nesta quarta-feira, 22, a um apena de 26 anos de prisão, sem direito de recorrer em liberdade. Aldori tem uma longa ficha criminal. Já respondeu a três homicídios, um deles em Vilhena em 2009, e dois em 2011 – no Estado do Paraná. O réu chegou a passar por especialistas para atestar sua sanidade mental, mas foi constatado que ele era apto a responder pelos crimes imputados a ele.

Além do MP pedir a condenação do réu, a defesa feita pela Defensoria Pública também pediu sua condenação, haja vista, levando em conta que o mesmo já havia confessado o crime. O réu usou do direito de permanecer em silêncio e não se manifestar.