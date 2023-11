Confira como ficam as condições do tempo neste sábado (25) e domingo (26) em todas as regiões do Brasil.

Sábado (25)

Sul

Um sistema frontal vai continuar avançando no fim de semana e dará espaço a uma massa de ar seco, garantindo uma importante trégua em quase toda a região neste sábado.

O tempo firme vai predominar com sol entre nuvens.

A chuva ainda aparece no leste de Santa Catarina e no leste e norte do Paraná, mas de maneira fraca e com baixos acumulados.

Sudeste

O dia será marcado por pancadas de chuva em grande parte da região, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, onde são esperados volumes entre 30 e 90 milímetros.

Há grande potencial para alagamentos na Grande São Paulo.

No norte de Minas Gerais, o tempo firme vai predominar.

Centro-Oeste

Ao longo do dia, a região recebe pancadas fortes, com ventos, raios e eventual queda de granizo.

Além disso, volumes entre 20 e 50 milímetros são esperados principalmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Nordeste

Há condições para chuvas rápidas e muito isoladas na Bahia e no Maranhão, nada que deva chamar muito a atenção.

De modo geral, será mais um dia bem seco, ensolarado e muito quente.

Norte

O dia será marcado por pancadas em boa parte da região, mas a chuva será mais intensa em Rondônia, Acre e Amazonas. Nesses três estados, são esperados volumes entre 40 e 120 milímetros, não se descartando o potencial para transtornos como alagamentos.

Em Roraima, Pará e Amapá, até chove, mas de maneira pontual e com baixo volume. No Tocantins, o tempo é seco.

Domingo (26)

Sul

O tempo se mantém firme em grande parte da região, sob efeito de uma massa de ar seco que inibe a formação de instabilidades. A expectativa é de sol entre nuvens e gradual elevação das temperaturas.

Ainda há chance de chuva no leste de Santa Catarina, assim como no leste e norte do Paraná, mas sem grande intensidade.

Sudeste

A chuvarada não dá trégua neste domingo, devido ao avanço da frente fria e outras instabilidades associadas a ela. O volume pode ser alto desde o oeste de São Paulo até o Rio de Janeiro e região metropolitana de Belo Horizonte, com potencial de transtornos.

Centro-Oeste

Pancadas de chuva são esperadas em toda a região, com Mato Grosso ainda se mantendo em destaque. Por conta da formação de uma área de baixa pressão atmosférica no interior do continente, a chuva pode ser forte e volumosa em boa parte do estado.

Nordeste

Com a aproximação da frente fria, mesmo que costeira, são esperadas pancadas de chuva no sul da Bahia. Já no oeste do Maranhão, uma área de baixa pressão atmosférica provoca pancadas rápidas.

Nas demais áreas do Nordeste, o dia será seco e ensolarado.

Norte

Pancadas de chuva continuam espalhadas pela região, graças à formação de pequenas áreas de instabilidade em diferentes níveis da atmosfera.