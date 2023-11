Nesta sexta-feira, 24, a Polícia Militar (PM) prendeu no bairro Assossete, um homem identificado pelas iniciais A.J.M., conhecido no mundo do crime por “Dragão”, suspeito de cometer vários furtos, em Vilhena.

De acordo com informação apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um policial militar que estava de folga observou o suspeito saindo de um local onde havia escondido uma caixa com ferramentas e saiu carregando uma bolsa com vários objetos.

O policial seguiu o suspeito até uma residência e depois acionou a guarnição para averiguar a situação.

No local, em contado com o proprietário do imóvel onde o suspeito havia entrado, disse que o homem era conhecido por “Dragão” e estava nos fundos da casa e autorizou a entrada dos militares.

Ao entrar no imóvel, os policiais avistaram o suspeito ainda com a bolsa na mão, perguntado sobre os objetos, ele relatou que havia furtado em uma residência de portão cinza de esquina no bairro Assossete próximo a caixa d’agua. Com isso, a guarnição foi no local tentar localizar a vítima, mas não foi logrado êxito.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos, sendo: 4 pares de tênis adulto, dois Olympikus, um Mizuno, um GLIE”, duas calças jeans cor azul, um ferro de passar roupa da marca Black Decker, uma Sanduicheira da marca Fama, uma bolsa de viagem cor azul e preto da marca Sports e uma caixa de ferramenta de cor azul da Disagua com diversas chaves.