O lançamento do Programa CBF Transforma, na sede da entidade, na tarde dessa terça-feira (28), acabou como um grande movimento de exaltação à administração de Ednaldo Rodrigues à frente da CBF.

Ele recebeu o apoio reiterado de todas as federações estaduais pelo seu esforço de fazer uma gestão voltada exclusivamente para os interesses do futebol brasileiro.

O presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro, foi um dos que se manifestaram em prol da gestão de Ednaldo Rodrigues.

“Ednaldo tem muito pouco tempo na presidência. Herdou uma casa que não tinha o respeito, no Brasil e internacionalmente. Isso não se conserta, não se corrige de uma hora para a outra. É um trabalho grande que incomoda muita gente. Tem muita coisa para fazer, muita coisa para melhorar, muito trabalho pela frente. Mas, hoje, nós somos respeitados. A administração do presidente Ednaldo é reconhecida como correta, como honesta e transparente, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro”, disse Reinaldo.

“Desde o início da gestão, o presidente Ednaldo tem trabalhado para fomentar o futebol brasileiro, como o de base. Ele está de parabéns pelo trabalho feito até aqui, com diálogo permanente com federações e clubes, e sempre avançando em todos os setores”, comentou o presidente da Federação Brasilense de Futebol, Daniel Vasconcelos.

O presidente da Federação de Futebol de Rondônia também reforçou o apoio a gestão e enalteceu a administração de Ednaldo, “o presidente Ednaldo tem feito um belo trabalho, já estamos colhendo bons frutos, a CBF tem uma gestão que tem sido muito positiva e esse empenho do presidente Ednaldo tem refletido nas federações de forma significativa para o desenvolvimento e crescimento do futebol brasileiro nos grandes centros e também em Rondônia no Norte do Brasil” frisou Heitor Costa.

Outro que também enalteceu a presidência de Ednaldo Rodrigues foi o mandatário da Federação Amapaense de Futebol, Góes Neto.

“É uma gestão muito positiva. Presidente Ednaldo tem um olhar diferente para as federações pequenas. Ele tem esse olhar de vários Brasis. A gente vê ele plantando essa semente e esse impacto já se faz presente em federações de Norte e Nordeste. Trabalhando com transparência, fazendo essa relação mais próxima com as entidades internacionais, como a Fifa e a Conmebol, isso fortalece a nossa entidade. A Federação do Amapá está satisfeita e eu, particularmente, como dirigente, estou orgulhoso de ter a imagem do futebol amapaense e brasileiro atrelado a alguém humilde, a alguém que desenvolve o futebol com responsabilidade e transparência como faz o presidente Ednaldo Rodrigues”, declarou.

Para o presidente da Federação Amazonense de Futebol, Ednailson Rosenha, a CBF hoje tem um olhar voltado para um Brasil “que nunca foi visto”.

“Presidente Ednaldo é sempre muito sensível a estender seu olhar para o futebol de um Brasil mais profundo, de um Brasil que existe, mas que nunca foi visto. O presidente tem uma gestão humana, uma gestão voltada para um Brasil mais profundo. A Federação do Amazonas apoia de forma direta a gestão do presidente Ednaldo, por entender que é uma gestão que atende aos anseios do Brasil, de todas as regiões, sobretudo das regiões mais periféricas”, disse Ednailson.

O presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Paul, segue o mesmo raciocínio.

“Ednaldo é um presidente extremamente preocupado com questões sociais, com a moralização da casa, preocupado em desfazer uma até justa avaliação nacional sobre a casa, que, a gente sabe, acabou sendo marcada por episódios que devem ficar no passado. Vejo um presidente preocupado em arrumar as finanças da casa. Não vejo nada parecido com o que já foi feito anteriormente. Minha avaliação é extremamente positiva e a gente está aqui para dar o nosso apoio integral”, afirmou Ricardo Paul.

Presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho também exaltou a administração de Ednaldo Rodrigues.

“É muito bom o entendimento, a visão e a capacidade do presidente Ednaldo em proporcionar condições para o fomento do futebol brasileiro. Ele está de parabéns.”

O presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, também falou sobre os primeiros meses de gestão de Ednaldo Rodrigues na CBF.

“Muito positiva a gestão. Ele está apenas há um ano e sete meses no comando da Confederação Brasileira de Futebol. Com minha experiência de 23 anos no futebol, eu posso dizer que ele fez nesse período muito mais que outros dirigentes que passaram muito mais tempo à frente da CBF”, declarou Milton Dantas.

Também presente ao evento na sede da CBF, o presidente da Federação Piauiense de Futebol, Robert Brown, foi outro que enfatizou o apoio de Ednaldo ao futebol do país todo.

“Dou nota 10 para o presidente Ednaldo em seus 19 meses de gestão, não só pelo sucesso do trabalho na CBF, mas pelo apoio a todos os Estados. O trabalho dele tem que continuar, sempre assim”, disse Robert Brown.

Ex-senador da República, o presidente da Federação Tocantinense de Futebol, Leomar Quintanilha, também opinou sobre a primeira metade do mandato de Ednaldo Rodrigues.

“Ele está se superando, surpreendendo a todos para melhor. Ele é muito dedicado, muito competente, se cercou de profissionais também muito capazes, está promovendo uma grande transformação na gestão da CBF e no futebol brasileiro.”