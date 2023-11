A 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior terá representantes do Estado de Rondônia pela 24ª vez, Rondoniense e Ji-Paraná estão entre os 128 times participantes da competição que inicia no dia 2 de janeiro e termina no dia 25 no aniversário da capital paulista.

Todos os Estados do Brasil estão representados, divididos 32 grupos, o Rondoniense ficou na sede em Leme, no grupo 8 e o Ji-Paraná está sediado em Marília no grupo 10.

O histórico recente dos times de Rondônia é bom na Copinha é bom, ano passado Porto Velho e Real Ariquemes fizeram boas campanhas, a Locomotiva teve duas derrotas e um empate, mas os garotos do Real Ariquemes conquistaram duas vitórias e uma derrota se garantindo na segunda fase, sendo eliminado na disputa de pênaltis (3 x 5 ) após empate em 0 a 0 com o Mirassol – SP.

O Rondoniense participa pela segunda vez da competição, na primeira vez em 2022 conquistou uma vitória por 3 a 0 diante do Operário – PR e derrotas para a Ferroviária – SP por 1 a 0 e 3 a 0 para o Santos.

O Ji-Paraná é o time de Rondônia que mais participou da Copinha, o Jipa vai para 5ª ( 2011/2012/2014/2018 e 2024) participação com uma vitória dez derrotas e um empate. No histórico das participações dos clubes de Rondônia na Copinha o Real Ariquemes na edição de 2023 foi o único a se classificar para a segunda fase da competição, antes os dois melhores desempenhos de clubes de Rondônia foi com o CFA em 2004 somando 6 pontos e o Espigão em 2013 que somou 5 pontos com uma vitória e dois empates saindo da competição invicto.

Histórico dos Clubes de Rondônia na Copinha

1990 – São Domingos Esporte Clube

São Domingos ficou no grupo E, com Coritiba, Cruzeiro, Ponte Preta, Mogi Mirim e Guarani, o time de Porto Velho encerrou sua participação em último lugar do grupo. Dos 5 jogos, teve 5 derrotas.

O São Domingos perdeu para o Guarani por 1 a 0, Curitiba por 4 a 0, Ponte Preta por 3 a 0, 5 a 3 para o Mogi Mirim e 3 a 0 para o Cruzeiro.

1991- Flamengo

O Clube de Regatas Flamengo de Rondônia ficou no grupo H, com Portuguesa, São Paulo, América e Sergipe, o Flamengo-RO conquistou a primeira vitória de Rondônia na competição. O time venceu o Sergipe por 3 a 0 e mesmo com a vitória, mas não consegui passar de fase.

2002 – CFA

O Clube de Futebol da Amazônia fiou no grupo N com Palmeiras, Fluminense e Taubaté, terminando em último no grupo com três derrotas.

CFA 1 X 0 Serra Negra-SP/ Vasco 7 X 1 CFA / Goiás 4 X 3 CFA

2003 – CFA

Pela segunda vez na competição, o CFA estreou com vitória de 1 a 0 sobre o Serra Negra e sonhou com a possível classificação. No grupo E, ao lado de Vasco, Goiás e Serra Negra, o CFA fez 3 pontos, ao vencer o time paulista, mas, teve duas derrotas na sequência, o que deixou o sonho distante.

2004 – CFA

A terceira participação do CFA foi no Grupo I com Serra Negra, Vasco, e Goiás, o time de Porto Velho não conseguiu classificação para a fase seguinte, mas conquistou a primeira vitória para o Estado a competição.

Portuguesa-SP 3 x 2 CFA / CFA 5 x 0 Radium / CFA 3 x 1 Atlético Mineiro

2005 – Rondônia FC

O time perdeu os três jogos que jogou e ficou em último lugar na tabela do grupo K, que era composto por Vila Nova, Fluminense e Osasco. O time ainda levou uma das maiores goleadas da edição, ao perder por 10 a 1 do Vila Nova.

Osasco 2 x 1 Rondônia/ Rondônia 0 x 1 Fluminense / Vila Nova 10 x 1 Rondônia

2006 – Vilhena E.C

O Lobo do Cerrado foi derrotado duas vezes e arrancou um empate diante do Sertãozinho. No grupo B, ao lado de Botafogo-SP, Comercial e Sertãozinho, o time de Vilhena fez apenas 1 ponto.

Botafogo SP 1 X 0 Vilhena / Sertãozinho 1 X 1 Vilhena/ Comercial 6 X 1 Vilhena

2007 – Genus

O Genus no Grupo S ao lado da Ponte Preta, Rio Branco-SP e Avaí conquistando um empate e duas derrotas.

Rio Branco-SP 8 x 0 Genus / Genus 1 x 4 Ponte Preta / Avaí 1 x 1 Genus

2008 – Genus

A segunda participação seguido do Genus de Porto Velho foi igual a primeira, com um empate e duas derrotas. O Genus ficou no Grupo G com a Ferroviária-SP, Atlético Paranaense e Jaguaré-ES.

Ferroviária-SP 2 x 0 Genus / Atlético Paranaense 4 x 0 Genus / Jaguaré-ES 2 x 2 Genus

2009 – Atlético Rondoniense

O Atlético somou três pontos no Grupo Q formado por Vasco, Lemense e Mogi Mirim. A única vitória do time foi em cima do Mogi Mirim, por 2 a 1.

Lemense-SP 2 x 1 Atlético Rondoniense / Vasco 3 x 2 Atlético Rondoniense / Mogi Mirim-SP 1 x 2 Atlético Rondônia

2010 – Sport Club Shallon

O time de Porto Velho ficou no Grupo S com Paulista-SP, Flamengo e Taubaté-SP somou um ponto e foi derrotado duas vezes.

Flamengo 3 x 0 Shallon / Taubaté-SP 1 x 1 Shallon / Shallon 1 x 7 Paulista-SP

2011 – Ji-Paraná

O Jipa estreou na competição com três derrotas no Grupo M com São Paulo, Inter de Limeira e Itabuna.

São Paulo 5 x 0 Ji-Paraná / Inter de Limeira-SP 3 x 0 Ji-Paraná / Ji-Paraná 3 x 6 Itabuna-BA

2012 – Ji-Paraná

Na segunda participação o Jipa ficou em último no Grupo C ao lado do Olé Brasil, Fluminense e Mogi Mirim.

Fluminense 5 x 0 Ji-Paraná / Olé Brasil 0 x 0 Ji-Paraná / Ji-Paraná 1 x 2 Mogi Mirim

2013 – Espigão

Umas das melhores campanhas na Copinha representando Rondônia é do Espigão. No Grupo A com Grêmio, Grêmio Prudente e Aquidauanense-MS o Espigão somou 5 pontos com uma vitória e dois empates. A façanha na competição foi vencer o Grêmio por 2 a 0 com gols de Leandro e Halif. Mesmo com a boa campanha o Espigão não conseguiu avançar para fase seguinte.

Grêmio Prudente 0 x 0 Espigão / Espigão 2 x 0 Grêmio / Aquidauanense 1 x 1 Espigão

2014 – Ji-Paraná

O Jipa ficou Grupo X com Botafogo, Grêmio Osasco e Rio Branco-AC, nesta edição o Ji-Paraná conquistou a primeira vitória na competição.

Grêmio Osasco 6 x 0 Ji-Paraná / Botafogo 3 x 1 Ji-Paraná / Ji-Paraná 2 x 1 Rio Branco-AC

2015 – Vilhena

No Grupo Q ao lado de Flamengo, Sampaio Corrêa e o Osasco o VEC voltou a disputar a competição sem somar pontos.

Osasco-SP 2 x 1 Vilhena / Vilhena 0 x 5 Flamengo / Sampaio Corrêa-MA 5 x 1 Vilhena.

2016 – Espigão

Na segunda participação na Copinha o Espigão ficou no Grupo 15 com Ponte Preta, Desportivo Brasil e Porto-PE, o time do interior de Rondônia sofreu três derrotas.

Desportivo Brasil-SP 4 x 0 Espigão / Espigão 0 x 4 Porto-PE / Ponte Preta 2 x 0 Espigão

2017 – Genus

Na última participação na Copinha o Genus ficou no Grupo 13 com São Paulo União Barbarense –SP e Capivariano – SP, o time não somou pontos sofrendo três derrotas.

São Paulo 6 x 0 Genus / Capivariano –SP 6 x 0 Genus / Genus 2 x 4 União Barbarense – SP

2018 – Ji-Paraná

Na quarta participação do Jipa na competição o time não foi bem, no Grupo 21 com Flamengo, Aimoré e Oeste o Jipa não pontuou.

Flamengo 6 x 0 Ji-Paraná / Oeste – SP 1 x 0 Jipa / Jipa 1 x 3 Aimoré – RS

2019 – Real Ariquemes

A primeira participação do Real na Copinha foi uma das melhores do times de Rondônia na competição, no Grupo 28 com Manthiqueira, Juventude e Bragantino, o Real somou três pontos ficando em terceiro lugar.

Juventude 1 x 0 Real Ariquemes / Manthiqueira 2 x 1 Real / Real 1 x 0 Red Bull Bragantino

2020 – Vilhenense

O Vilhenense foi bem na primeira participação na copinha, no grupo 15 em Itu ao lado do Ituano, Fluminense e Socorro –SE o Vilhenense somou um ponto na Copinha.

Ituano 1 x 0 Vilhenense / Fluminense 2 x 0 Vilhenense / Socorro – SE 1 x 1 Vilhenense

2021 – Não houve competição por causa da pandemia

2022 – Real Ariquemes e Rondoniense

Ano que Rondônia passou a contar com dois representantes na Copinha, graças ao trabalho do presidente da FFER Heitor Costa junto ao Federação da Paulista com o presidente Reginaldo Bastos. Rondoniense ficou na sede em Araraquara no Grupo 8 com Santos Operário e Ferroviária e somou três pontos. Já o Real Ariquemes ficou em Diadema no Grupo 28 com Assú – RN, Palmeiras e Água Santa e também somou três pontos;

Ferroviária 1 x 0 Rondoniense / Santos 3 x 0 Rondoniense / Operário – PR 0 x 3 Rondoniense

Água Santa – SP 2 x 1 Real Ariquemes / Palmeiras 3 x 0 Real Ariquemes / Assú – RN 1 x 5 Real Ariquemes

2023 – Porto Velho e Real Ariquemes

Foi o ano que marcou o melhor desempenho de Rondônia na Copinha, com o Real Ariquemes se garantindo na segunda fase da competição. O Real Ariquemes ficou na Sede de Tanabi no Grupo 1 ao lado de Tanabi – SP, Naútico e a Portuguesa –SP o Real conquistou duas vitórias e seguiu para a segunda fase. O Porto Velho somou um ponto empatando com o Marília no Grupo 17 com sede em Marília ao lado do Marília, São Paulo e o Paraibano – PB.

Porto Velho 0 x 3 São Paulo / Marília 2 x 2 Porto Velho / Porto Velho 0 x 2 Paraibano – PB

Real Ariquemes 2 x 0 Naútico / Tanabi – SP 2 x 0 Real Ariquemes / Real Ariquemes 2 x 0 Portuguesa – SP

Segunda Fase

Real Ariquemes 0 x 0 Mirassol – SP

Nos pênaltis Real Ariquemes 3 x 5 Mirassol – SP

O Ji-Paraná termina a preparação para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em São Paulo, a garotada do Galo da BR viaja no próximo sábado, dia 2 de novembro. Já a equipe do Rondoniense se prepara para a disputa da competição em Ipatiga.