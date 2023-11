Um exemplo corriqueiro, nas vias de Vilhena, demonstra a falta de cidadania e respeito no trânsito. O motorista estaciona o seu caminhão na calçada e coloca em risco a segurança dos pedestres, que ficam sem espaço para transitar e precisam invadir a via destinada aos veículos. O flagrante da foto aconteceu na Avenida Major Amarante, em frente ao antigo posto São José.

Na manhã desta quinta-feira, 30, o aposentado João Antônio Quirino dias de Almeida, de 68 anos, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia, e contou que diariamente, no final da tarde aproveita para fazer caminhada, porém há dias, que ele quando passa em frente ao antigo posto São José, tem que sair da calçada e andar no meio da rua, pois um caminhão há tempos que estacionada naquele local atrapalhando a passagem.

Contudo, João ainda relata que devido a sua idade a mobilidade é um pouco reduzida e ele tem dificuldades e medo de sair da calçada e andar na via, haja vista, que a avenida é bem movimentada.

O aposentado pede que as autoridades competentes tomem providências e oriente o motorista que procure um local mais adequado para estacionar o caminhão.