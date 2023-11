3ª CORRIDA SOCIAL ARPE em prol do CERNIC No último domingo, Cacoal foi palco de mais uma grande e proveitosa corrida de rua, não só pela saúde dos que praticam o concorrido esporte, mas pelo caráter beneficente em prol do CERNIC – Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal, que aliás teve grande participação dos alunos da instituição. O renomado SICOOB FRONTEIRAS foi um dos vários patrocinadores oficiais do evento.

A corrida beneficente em prol do CERNIC em Cacoal/RO, teve ativa participação das crianças.

No último domingo, durante a prestigiada 3ª CORRIDA SOCIAL ARPE, entre os participantes a diretora geral Nalzira de Fátima Silva do CERNIC, o engenheiro civil Nelson Mangueira, meu irmão empresário José Ricardo Linhares e o advogado Adriano Queiroz.

DECORAÇÃO NATALINA NA PEUGEOT Na concessionária PEUGEOT em Cacoal/RO, fiz questão de registrar a supervisora de vendas Kawanny Camargo na decoração natalina. Além da Peugeot, as concessionárias CITRÖEN e FIAT PSV em Cacoal estão lindamente decoradas com motivos natalinos, assim como a FIAT PSV em Rolim de Moura.

DECORAÇÃO NATALINA NA FIAT PSV Na concessionária FIAT PSV em Cacoal/RO, registrei parte da equipe de consultores de vendas Dyego Ramon, Diego Palmeira, Sueli Ribeiro, Milton Santos e Rafael Goes.

BLACK CHRISTMAS CASA & DECORAÇÃO Sempre sucesso e muito prestigiada a tradicional BLACK CHRISTMAS da CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a maior loja de móveis e decoração de Rondônia, com lindíssimos showrooms onde se encontra tudo para deixar qualquer ambiente de casa ou de trabalho mais lindo ainda. E tem belas opções de presentes para as festas de final de ano. Na foto o sócio proprietário Wender Garcia com uma linda árvore de natal ao fundo. Wender é muito procurado pelos belíssimos arranjos que produz para a exigente clientela.

SICOOB FRONTEIRAS Registrei na renomada agência da SICOOB FRONTEIRAS em Cacoal/RO, a gerente PJ Elizabete Gonçalves e a agente de Relacionamento PJ Maria Inês dos Santos, da cooperativa financeira criada em 1999 pela iniciativa de 59 empreendedores locais, até os dias atuais, onde o SICOOB FRONTEIRAS já superou todas as expectativas iniciais e soma mais de 20 mil cooperados em três estados, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

SICOOB FRONTEIRAS DOA MAIS DE 2MIL BRINQUEDOS Ao longo de todo mês de outubro, a SICOOB FRONTEIRAS arrecadou com a Campanha “Doe um brinquedo e ganhe um sorriso” mais de 2 mil brinquedos e fez a alegria de mais de 3 mil crianças alcançadas com toda a ação realizada nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde a cooperativa financeira está presente. Cada agência da SICOOB FRONTEIRAS realizou um dia de atividades ao ar livre, promovendo a interação entre as crianças da comunidade, com o objetivo principal de incentivar a diversão saudável e a socialização, com pula-pula, pintura facial, brincadeiras e muitas outras atividades recreativas, destacou a diretora de Negócios Rosilaine Repiso.

SITE NEWS RONDÔNIA DE PORTO VELHO Finalmente o renomado e tradicional Troféu CACAU DE OURO 2023 chegou às mãos dos sócios proprietários Mauro Brisa e Fabiano Coutinho do prestigiado SITE NEWS RONDÔNIA em Porto Velho, um dos maiores do estado de Rondônia, criado em 2011, que faz sucesso também com a prestigiada TV online, a NEWSTV. Por ocasião da entrega do troféu, Mauro e Fabiano não puderam estar presentes no evento em Cacoal/RO.

JK AUTO PEÇAS CACOAL Inaugura em breve em Cacoal/RO, o mais novo empreendimento em auto peças a JK AUTO PEÇAS em ambiente moderno, acolhedor e funcional. Na foto o sócio proprietário Marinaldo Gomes Somenzari.

GILBELAMAR FAZ ANIVERSÁRIO No próximo domingo, DIA 03, a empresária GILBELAMAR CARDOSO CAMPOS DE CARVALHO comemora aniversário com a família. Na foto Gil com o pai empresário Divino Cardoso Campos e os irmãos fisioterapeuta Adriano Cardoso Campos e empresário Divino Cardoso Campos Junior.

A BABY LINA BORGHI Nasceu no dia 05 de outubro último, LINA BORGHI do feliz e realizado casal psicóloga Aline Gomes e médico otorrinolaringologista Claudemir Borghi. A bebezinha já ganhou roupinha esportiva do time do Palmeiras. Eita, será que vai ser palmeirense de berço?

OAB CACOAL EM CONFERÊNCIA NACIONAL Profissionais da advocacia de Cacoal/RO, participaram no período último de 27 à 29, na EXPOMINAS em Belo Horizonte/MG, da CONFERÊNCIA NACIONAL DA ADVOCACIA BRASILEIRA, o maior evento jurídico do mundo, com o tema “Constituição, Democracia e Liberdades”, onde foi discutido as principais questões do universo jurídico, em especial, as questões do momento atual do país. Na foto os advogados conselheira seccional OAB/RO Meuri Andrade Florêncio, vice-presidente Chris Gordon da CAARO-OAB/RO, secretária geral Thalia Pena da Subseção OAB de Cacoal, presidente Diogenes Nunes de Almeida Neto da Subseção OAB de Cacoal, Jaquelize Rodrigues, conselheira federal da OAB/RO Julinda da Silva e conselheira seccional OAB/RO Paula Fank.

CONGRESSO DA ONCOLOGIA CLÍNICA As médicas Daniela de Lima Miyazaki e Hozanna Brasil do CENTRO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA DE CACOAL em Cacoal/RO, participaram no período de 16 à 18 último, do XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE ONCOLOGIA CLÍNICA realizado no Rio de Janeiro/RO, com o lema “Acesso e Equidade”. Especialistas nacionais e internacionais discutiram as principais novidades da oncologia clínica, com olhar especial sobre as disponibilidades e ofertas dos cuidados.