No último dia 30 de novembro, o Sistema OCB/RO, através do SESCOOP/RO, promoveu o segundo Encontro de Comunicadores de Cooperativas de Rondônia.

O evento, que aconteceu em Ji-Paraná, reuniu inúmeras coops e a imprensa rondoniense, como objetivo de estreitar os laços, fortalecer a importância da capacitação constante e celebrar a parceria com os meios de comunicação.

A segunda edição do Encontro trouxe novidades, como o lançamento oficial do 1° Prêmio ComuniCoop Rondônia, que nasce com o propósito refletir e incentivar a imprensa estadual no seu papel fundamental de promover e divulgar as iniciativas cooperativistas. A ideia é destacar a importância do jornalismo na divulgação de informações sobre o cooperativismo, incentivando a cobertura de temas que promovam o desenvolvimento sustentável e a solidariedade. No início de 2024 será lançado o regulamento e as inscrições serão abertas no site oficial do Sistema: https://rondonia.coop.br/

Durante o evento, os participantes foram brindados com palestras enriquecedoras, entre elas a ministrada por Pedro Cortella, renomado jornalista e especialista em inovação, tecnologia e marketing digital. O publicitário Márcio Nobre trouxe reflexões sobre storytelling, enquanto o analista de design do Sistema OCB Nacional, Lucas Badú, apresentou perspectivas sobre branding e a campanha “Somos Coop”.

O presidente do Sistema OCB/RO, Salatiel Rodrigues, destacou a relevância da capacitação contínua para os comunicadores.

“Em um cenário onde a cooperação se revela como a força propulsora do desenvolvimento, reitero a importância da capacitação contínua, da parceria estreita com as cooperativas e do diálogo constante com a imprensa. Juntos, moldamos um futuro mais solidário e próspero para o cooperativismo em Rondônia.”

O evento foi um espaço de aprendizado, troca de experiências e networking entre comunicadores, cooperativas e imprensa, reforçando o compromisso do Sistema OCB/RO em fortalecer o setor no estado e promover a comunicação como ferramenta estratégica para o crescimento sustentável das cooperativas.