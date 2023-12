O jornalista vilhenense Elton Bittencourt foi anunciado nesta sexta-feira (1º) como novo diretor da TV Allamanda, afiliada do SBT no estado de Rondônia.

A informação foi divulgada pelo Grupo Norte de Comunicação (GNC), que adquiriu a TV Allamanda em novembro e passa a ser responsável pela transmissão da programação do SBT em terras rondonienses.

Em entrevista ao Portal Norte, Elton declarou que pretende fortalecer a programação junto aos interesses do público local e sob a gestão editorial do GNC.

“Vamos estudar a grade e os programas, fortalecer o que está positivo e alinhar a comunicação com a linha editorial do Grupo Norte e demais serviços como o portal [Norte] e o rádio [Norte FM]. Será uma integração jornalística da Região Norte”, comenta.

Segundo Elton, fazer um jornalismo local e que retrata as particularidades da cidade, além de destacar a região, foi o que o motivou a aceitar o desafio de gerir uma das principais emissoras do país.

“O Grupo Norte de Comunicação está nas principais cidades e que tem também essa mesma visão de filosofia, com esse pensamento de um jornalismo presente sem perder a essência de rede, que incomoda as autoridades e leva informação de qualidade com prestação de serviços para os telespectadores”, ressaltou.

Elton que é natural de Sertãozinho, interior do estado de São Paulo, atuava na TV Allamanda em Vilhena, interior de Rondônia, há 9 anos e acredita que pode tornar ainda visível a cultura e necessidades do povo de Rondônia em toda a região com a chegada do GNC.

“Vejo que o crescimento do Grupo Norte de Comunicação é sólido e planejado porque mostra que gosta de fazer comunicação e destaca o potencial e a valorização da Região Norte. Por isso, fez grandes aquisições nos últimos anos, existe paixão pelo povo nortista”, avalia.

Carreira

Elton Bordine Bittencourt é formado em jornalismo e já exerceu os cargos de secretário municipal de comunicação da Prefeitura de Vilhena, assessor de imprensa da presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia e do Sebrae Rondônia.

Elton também já atuou como professor da Universidade Federal de Rondônia e como repórter e apresentador da REDE TV Rondônia. Foi repórter da sucursal do Jornal Diário da Amazônia e jornalista da Rádio Onda Sul FM.

O novo diretor da TV Allamanda acumula experiência na área de comunicação, com ênfase em jornalismo e editoração, educomunicação, comunicação comunitária, radiojornalismo, comunicação empresarial, comunicação política, marketing e publicidade empresarial e política, marketing digital e jornalismo on-line.

De acordo com o Diretor Nacional do Grupo Norte de Comunicação, Diego Trajano, o GNC tem como diferencial estratégico ser uma empresa presente na rotina das pessoas, seja nas coberturas jornalísticas, nos eventos, em ações realizadas ou na prestação de serviços para o benefício da sociedade.

Para ele, esse comprometimento segue atrelado com o desejo de avanço em conectar toda a Região Norte em nível local e nacional.

“Estamos a todo tempo buscando novos mercados onde a gente possa contribuir com a sociedade e estar presente com nossos profissionais gerando mais empregos, gerando benefícios na economia e na sociedade”, afirma.

Trajano também avalia que o sucesso das atividades comerciais e de audiência do Grupo tem sido pautada por um jornalismo que traz debates e reflexões no âmbito político e econômico.

“O Grupo Norte de Comunicação tem essa veia de inquietude, credibilidade, imparcialidade e construção através de um jornalismo sério e melhorias para a sociedade onde ela está presente e onde ela estará presente. Temos o desejo de seguir em frente. Norte é uma direção pra gente e não apenas uma geografia”, conclui.