O município de Vilhena será palco de um torneio que vai movimentar o setor esportivo.

Trata-se da Copa ASBAVI de Basquete 3X3, que ocorrerá nos dias 9 e 10 de dezembro.

Em mensagem enviada ao Extra de Rondônia, Siverlô Meireles, coordenador do evento, informou que as inscrições abertas nas categorias Sub-12 Mista, Sub-14 Masculino, Sub-16 Feminino (podendo inscrever uma atleta 2006 na trinca) e Sub-17 Masculino (podendo inscrever um atleta 2005 na trinca).

A competição é aberta para quaisquer crianças e adolescentes devidamente matriculados em qualquer instituição de ensino.

Siverlô disse que a inscrição é gratuita para alunos dos projetos de basquete da ASBAVI e da escola Genival Nunes.

Já para alunos de qualquer município que queiram participar, a taxa é de R$ 10,00 (dez reais), por aluno, com isenção para alunos que seus pais são cadastrados no cadastro único do governo federal, devendo apresentar comprovante de cadastro.

As inscrições deverão ser realizadas através do número (69) 9-9605-6435 até 05 de dezembro, às 17h30. As equipes inscritas e a tabela de jogos será divulgada no dia 07 de dezembro.