Saiba como o clima irá se comportar nesta quinta-feira (14) em todas as regiões do Brasil:

Sul

Pancadas de chuva voltam a se espalhar por boa parte da região Sul devido à atuação de uma nova frente fria que, por enquanto, mantém o maior potencial para temporais e maiores acumulados também no Rio Grande do Sul.

O volume de chuva pode chegar à casa dos 25 a 40 mm na Fronteira Oeste gaúcha e na faixa leste do estado, o que inclui Porto Alegre. Chove em todo o estado de Santa Catarina, mas com menor intensidade por enquanto, assim como algumas pancadas rápidas são esperadas no sul do Paraná.

Sudeste

A condição de chuva passa a ser bem menor no Sudeste nesta quinta-feira, o que não significa que chuvas isoladas e sem altos acumulados não possam ser registradas devido à combinação entre calor e umidade. Chuvas pontuais são esperadas entre o leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro, mas sem nenhuma grande preocupação.

Na maior parte do Sudeste, o tempo firme e muito quente deve se destacar.

Centro-Oeste

Pancadas de chuva ainda se espalham pela maior parte do Centro-Oeste em razão da atuação de instabilidades em altos níveis da atmosfera. Temporais podem atingir o sul de Mato Grosso do Sul com ventos, raios e eventual queda de granizo, enquanto que os maiores acumulados são esperados no noroeste mato-grossense.

Nordeste

O tempo firme vai predominar na maior parte do Nordeste nesta quinta-feira ainda sob efeito de uma massa de ar seco que inibe a formação de instabilidades. Pancadas rápidas são esperadas apenas no Maranhão, e por enquanto, sem grandes acumulados.

Norte

Pancadas de chuva vão se espalhar pelo Norte do Brasil ao longo desta quinta-feira devido à formação de instabilidades em altos níveis da atmosfera. Volumes entre 15 e 50 milímetros são esperados, não se descartando o potencial até para algum transtorno, especialmente entre o Acre e o Amazonas.