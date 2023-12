A Rússia auditou 11 frigoríficos brasileiros para exportação ao país, dos quais seis plantas produtoras de carne de aves e cinco de carne bovina, informou o Ministério da Agricultura.

A decisão ocorre após uma missão de inspeção do Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Federação da Rússia (Rosselkhoznadzor), a primeira desde 2015, a estabelecimentos brasileiros. A delegação russa passou por frigoríficos e estabelecimentos de criação em seis estados e pelo Distrito Federal.

De acordo com o ministério brasileiro, as exportações brasileiras de carne bovina e carne de aves para o mercado russo alcançaram US$ 278 milhões em 2022, e representaram 15,4% da pauta brasileira. Entre janeiro e outubro deste ano, o fluxo comercial alcançou US$ 250 milhões, atingindo 22,2% do total das exportações brasileiras para a Rússia.