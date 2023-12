Usar estatísticas e análises é uma estratégia fundamental para obter melhores resultados nas apostas esportivas. Ao analisar dados estatísticos, você pode tomar decisões mais informadas e aumentar suas chances de sucesso, pois as estatísticas fornecem insights valiosos sobre as tendências e padrões do esporte, permitindo que você identifique oportunidades e faça escolhas mais assertivas. Em seguida, confira dicas para usar estatísticas e análises na hora de fazer apostas esportivas.

Coletar dados

Comece coletando dados relevantes sobre as equipes, jogadores e competições em que você pretende apostar, mas certifique-se de obter esses dados de fontes confiáveis, como sites especializados em estatísticas esportivas, plataformas de apostas ou até mesmo os próprios sites das ligas esportivas. Isso inclui estatísticas de desempenho, histórico de confrontos, lesões, condições climáticas, entre outros.

Ao coletar dados, é importante analisar o desempenho passado das equipes ou atletas em que você está interessado. Verifique estatísticas como vitórias, derrotas, empates, gols marcados, gols sofridos, média de posse de bola, entre outros. Isso ajudará a identificar padrões e tendências que podem influenciar o resultado das partidas. E além das estatísticas básicas, leve também em consideração fatores externos que podem afetar o desempenho das equipes, como lesões de jogadores-chave, condições climáticas, histórico de confrontos diretos, entre outros.

Analisar tendências

Depois, ao analisar os dados coletados, procure por tendências e padrões que possam influenciar o resultado do jogo. Por exemplo, uma equipe pode ter um bom desempenho em casa, enquanto outra pode ter um histórico ruim em jogos fora de casa. E além de analisar o desempenho passado, é importante acompanhar as tendências atuais. Verifique se há mudanças recentes na forma das equipes, como sequências de vitórias ou derrotas, contratações de jogadores ou mudanças de treinador.

Essas informações podem ser úteis para prever o desempenho futuro. E coletados e analisados os dados, considere aproveitar que a Sportytrader fornece um código promocional da Betfair ao cadastrar-se na plataforma em dezembro de 2023, e aumente ainda mais suas chances de possíveis lucros com o bônus de 100% até R$200 no seu primeiro depósito.

Comparar probabilidades

Compare também as probabilidades oferecidas pelas casas de apostas com as suas próprias análises. Tenha em mente que cada casa de apostas tem sua própria equipe de especialistas que definem as probabilidades com base em uma série de fatores, como estatísticas, desempenho das equipes, lesões, condições climáticas, entre outros, porém, se você acredita que a probabilidade de um determinado resultado é maior do que a indicada pelas odds, pode valer a pena fazer a aposta.

Gerenciar o bankroll

É importante ter uma estratégia de gerenciamento de bankroll para garantir uma experiência sustentável e minimizar os riscos financeiros. Para começar, defina um valor específico que você está disposto a investir em apostas esportivas. Esse valor deve ser uma quantia que você esteja confortável em perder, sem comprometer suas finanças pessoais. É recomendado também, dividir seu bankroll em unidades menores, pois isso vai ajudar a controlar melhor suas apostas e evita que coloque todo o seu dinheiro em uma única aposta.

Além disso, estabeleça um limite máximo de apostas por evento ou por dia. Isso evita que você se empolgue e coloque todo o seu bankroll em uma única aposta. Adicionalmente, evite apostar em eventos de alto risco ou em apostas com odds muito baixas, e mantenha um registro detalhado de todas as suas apostas, incluindo o valor apostado, as odds, o resultado e o lucro ou prejuízo. Por último, se você tiver uma sequência de apostas perdidas, evite a tentação de aumentar suas apostas para recuperar as perdas. Mantenha-se disciplinado, faça análises cuidadosas e esteja preparado para aceitar tanto vitórias quanto derrotas.

Aprender com os resultados

Por último, analise os resultados das suas apostas anteriores e identifique padrões ou erros que possam ser corrigidos. Aprender com os erros é fundamental para melhorar suas apostas no futuro. Lembre-se de que as apostas esportivas envolvem riscos e não há garantia de lucro, contudo, usar estatísticas e análises pode aumentar suas chances de tomar decisões mais informadas e, consequentemente, melhorar seus resultados a longo prazo.